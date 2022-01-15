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    1922疫苗平台首日回歸 關貿網路：前30分鐘超過10萬人完成預約

    1922疫苗平台首日回歸，前30分鐘完成10萬多人預約。（業者提供）

    1922疫苗平台首日回歸，前30分鐘完成10萬多人預約。（業者提供）

    2022/01/15 11:22

    〔記者張慧雯／台北報導〕第19期COVID-19公費疫苗預約平台今（15）日上午10點開放民眾預約第三劑施打，關貿網路表示，開放後平台運營順暢，前30分鐘就有近76萬人造訪，超過10萬人完成預約，系統最高峰流量出現在10:01，第1分鐘有42萬人次流量。整體預約作業相當順利，進入等候室的民眾也能很快能夠進行預約作業。

    因應變種病毒Omicron攻入本土，疫情有升溫跡象，民眾預約第三劑疫苗施打相當踴躍，根據中央統計，本期有約838萬人符合施打資格。

    針對有媒體提到關於平台出現當機狀況，關貿網路指出，查詢後並無此事，有許多未具資格的民眾登入平台，造成瞬間龐大流量，為維持平台運營穩定，部分民眾暫時先被排入Waiting Room等候，待先前進入的民眾完成後才陸續消化剩餘流量，並無外傳當機狀況。

    根據衛福部公告，目前全國疫苗量充足，民眾不必擔心打不到，更無須急搶上線預約。關貿網路也特別提醒，民眾可先確認自身是否符合資格，符合資格者在上線預約，若民眾進入等候室也不必按F5重新整理，也無須使用多台裝置嘗試登入，以免造成更大流量仍須等候。

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