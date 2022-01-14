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    打疫苗搶爆 柯文哲：北市預約名額到1/23都滿了

    台北市長柯文哲說，1月23日以前的疫苗，在台北市預約系統已沒有名額。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲說，1月23日以前的疫苗，在台北市預約系統已沒有名額。（台北市政府提供）

    2022/01/14 17:57

    〔記者楊心慧／台北報導〕國內疫情升溫，再度出現搶打疫苗人潮，台北市長柯文哲說，台北市預約系統作業到1月23日為止，1月24日後一律要用中央疫苗預約系統，但目前中央要思考春節期間是否要打疫苗，要打的話及早告知北市府，準備人力要時間。

    柯文哲今天在防疫記者會上說，明天早上打開中央預約系統，要預約台北市打疫苗的民眾，只能挑1月24日之後，因為1月23日以前的疫苗，在台北市預約系統已沒有名額。

    柯文哲指出，1月24日是過年前最後一週，將把注射量能擴充，他也提醒中央可考慮春節期間是否要打疫苗，要打的話及早告知北市府，準備要時間。

    針對機場人員、防疫旅館人員、醫護人員、防疫巴士和防疫計程車司機等一線人員，柯文哲說，下週就會全部打完，防疫第一線採優先處理的方式。

    副市長蔡炳坤說明，台北市疫苗預約系統今天加開8萬4000多預約名額，並新增7個中型接種站、各大醫院加大量能，今天上午9點上線，2分鐘內有1萬人完成預約，15分鐘有4萬多人，30分鐘6.1萬，不到1小時預約達9成，相當踴躍，每分鐘最大連線量達到9.7萬，創預約新高，僅剩少數接種第1、2劑的名額，民眾還能預約。

    柯文哲說，現在境外移入多，感染防不勝防，國內可考慮開始用疫苗護照，只要打滿2劑超過14天或是已打第三劑，感染機會就不大，如果不推動疫苗護照，馬上會面臨餐廳關閉、運動戴口罩等問題，日子會過不下去，將對民生經濟造成太大影響。

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