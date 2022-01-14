使用逾40年 台東富山實小運動場整修煥然一新

跑道換新了，小朋友高興奔跑，安全又舒適。（記者陳賢義攝）

2022/01/14 12:36

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣卑南鄉富山國際教育實驗小學舊有運動場使用逾40年，紅土跑道多處早已破損不平，不時傳出有師生與社區民眾運動時不慎跌傷，台東縣教育處為提供更安全舒適的運動環境，經極力爭取，去年獲體育署補助850萬元修繕，嶄新跑道以合成橡膠材質面層（King Arthur 4）施作，明將正式啟用，校方也將同步舉辦校慶運動會暨運動場啟用典禮。

教育處表示，縣府對國民教育基礎建設非常重視，長期投注大量經費，改善國中小學校軟硬體設施，希望提供社區民眾及師生更優質的運動環境，富山實小全新運動場工程內容包括新式跑道採國際體育賽事認證的合成橡膠材質面層施作、草地整平、看台重新油漆，打造兼具舒適、安全又美觀的運動場。

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校慶運動會暨運動場啟用典禮將由富山莿桐部落原舞迎賓、幼兒園律動表演暖場，並由校長廖偉民、卑南鄉長許文獻、教育處長林政宏及台東縣體育會理事長陳銘風等人共同剪綵，並在操場邊種下一顆代表阿美族原生種的「毛柿」，象徵「全民運動、終身運動」的精神，隨後展開各項運動競賽。另也同步辦理國際教育課程與教學的成果展、環遊世界VR體驗及多元文化親子園遊會。

廖偉民表示，富山實小長期進行足球和田徑培訓計畫，讓學生在運動中建立自信、獲得學習的成就感，在全縣中小聯運及縣運田徑比賽中也都有很好的成績，相信運動場重新整修完成後，學生在完善的設施中會得到更好的學習成果，也歡迎社區民眾一起來運動，讓場地發揮最大效益，真正落實「學校社區化、社區學校化」。

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