南投縣立體育場跑道整修 預計明年5月中旬完工

南投縣立體育場是縣民平日健走、慢跑運動的熱門場地。（記者張協昇攝）

2021/11/04 18:06

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣立體育場是縣內唯一大型運動場，也是縣民平日健走、慢跑運動的熱門場地，惟因使用率高，跑道表面彈性逐漸疲乏耗損，影響功能和效益，經縣府向教育部體育署爭取前瞻經費辦理跑道整修工程，中央核定補助2640萬元，縣府自籌560萬元，總計3200萬元經費，工程近日已辦理發包，預計明年初動工整修，5月中旬完工後將有一座全新的跑道供縣民平日運動及辦理競技活動時使用。

南投縣政府指出，縣立體育場跑道曾於2007年整修，期間辦理2008年全國中等學校運動會、2011年全國中等學校田徑錦標賽、2012年全民運動會及2015年全國原住民族運動會，同時每年在此舉辦全縣運動會、中小學聯合運動會及跨年晚會等，加上體育場平時也是縣民運動的熱門場地，使用率相當高，加上台灣夏季高熱多雨，在歷經14年的高度使用後，跑道表面彈性逐漸疲乏耗損，影響功能和效益，尤其跑道周邊的地坪更是破損嚴重突起，容易造成民眾摔倒發生危險，嚴重的影響運動人士的不便與安全。

請繼續往下閱讀...

縣府因而提報計畫向教育部體育署爭取跑道整修經費，10月15日完成工程發包作業，因應縣府將於12月舉行第69屆全縣運動會及跨年晚會，工程將於明年1月4日正式開工，針對田徑場跑道（含認證）、推擲區（弓形區）、跳遠區及周邊地坪進行整修，預計在明年年5月中旬完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法