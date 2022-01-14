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    大阿里山緋寒櫻、河津櫻打頭陣 賞櫻秘訣看這裡

    樟樹湖「櫻穀王」河津櫻幾近滿開，人氣最旺。（記者蔡宗勳攝）

    樟樹湖「櫻穀王」河津櫻幾近滿開，人氣最旺。（記者蔡宗勳攝）

    2022/01/14 09:45

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義大阿里山地區的櫻花由緋寒櫻、河津櫻打頭陣，呈多點盛開美不勝收景象，包括梅山太和樟樹湖、番路隙頂意象、竹崎奮起湖、阿里山鄉樂野迷糊步道等都是賞櫻熱區，可以規劃一日遊的賞櫻遊程了。

    「阿里山達人」黃源明表示，本週賞花依舊是緋寒櫻和河津櫻的焦點，奮起湖的河津櫻已過盛開期，並開始長綠葉，但是在幾公里不遠處的太和村樟樹湖，櫻穀王的河津櫻櫻王以萬眾矚目之姿絢麗登場，這幾天很多慕名而來的網紅網美都拜倒在櫻王之下，預估滿開花況可維持7至10天，若是天公作美無風無雨，花期可持續到1月下旬甚至月底左右。

    黃源明指出，隙頂意象與二延平步道口週邊的河津櫻已接近滿開，因大部分的遊客都只是看到路邊的河津櫻，但最美的整片櫻花園卻必須停車到隙頂意象觀景台，而且必須俯瞰才能發現河津櫻的花況，強烈建議車輛停在隙頂意象或下方的停車場，為安全顧慮，賞花以隙頂意象觀景台為優先。

    黃源明說，另一處河津櫻的賞花景點是迷糊步道，去年阿管處完成迷糊步道的O型環狀步道，從鄉公所的步道口可順著戶政事務所、清潔隊的賞櫻步道，接上台18線阿里山公路旁的步道，最後回到原有的步道入口停車場；迷糊步道的櫻花有緋寒櫻、河津櫻、福爾摩沙櫻、椿寒櫻和昭和櫻，目前戶政事務所旁河津櫻接近滿開，有興趣的朋友，不妨來迷糊步道看看。

    阿里山國家風景區樂野迷糊步道的河津櫻花況。（黃源明提供）

    阿里山國家風景區樂野迷糊步道的河津櫻花況。（黃源明提供）

    阿里山國家風景區隙頂意象觀景台的河津櫻花況。（黃源明提供）

    阿里山國家風景區隙頂意象觀景台的河津櫻花況。（黃源明提供）

    阿里山國家風景區隙頂二延平步道旁的河津櫻花況。（黃源明提供）

    阿里山國家風景區隙頂二延平步道旁的河津櫻花況。（黃源明提供）

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