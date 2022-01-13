國北護6學生曾接觸確診護理師 校方：採檢皆陰性

國立台北護理健康大學今天證實，6名在職專班學生與台北市立聯合醫院中興院區確診護理師同樓層工作，目前學生皆在檢疫隔離中，且採檢陰性，護理系在職專班也改線上授課。圖為中興院區外觀。（資料照，記者林正堃攝）

2022/01/13 22:01

〔中央社〕國立台北護理健康大學今天證實，6名在職專班學生與聯合醫院中興院區確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的護理師同樓層工作，目前學生皆在檢疫隔離中且採檢陰性，護理系在職專班也改線上授課。

台北市立聯合醫院中興院區日前有2名護理師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），國立台北護理健康大學傳出有學生與確診護理師一同工作。

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國立台北護理健康大學主任秘書蘇義泰今晚接受中央社記者訪問時證實，有6名護理系在職專班學生與確診護理師在同樓層工作，其中2人居家檢疫，4人在防疫旅館，目前採檢都是陰性，而二技護理系在職專班已改為線上授課。

蘇義泰指出，學校已授權校內教師可視疫情發展彈性調整授課模式，只要師生都同意，並向系上和教務處報備，就可改為線上授課。

另外，國北護校內近期傳出多名學生腸胃不適，蘇義泰提到，目前已知11名學生有病毒性腸胃炎症狀，台北市衛生局今天已到學校採檢，初步排除與染疫或食物中毒有關；學校也會每天加強公共區域消毒，並提供酒精讓學生消毒私人區域，也會提醒學生勤洗手、注意清潔。

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