時力質疑中捷藍線增2站多300億 中市府：前朝未納土地徵收費

台中潭雅神區主任鄭勁節、后里豐原區主任傅智恒、大里霧峰區主任鄒明諺、北屯區主任江冠頫（從左至右）質疑中捷藍線為何經費增加。（記者蘇金鳳攝）

2022/01/13 16:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時代力量台中黨部今天指出，中捷藍線增設正英站，前市長林佳龍任內的可行性研究並未設此站，但市長盧秀燕時期的綜合規劃，中捷藍線僅多增設兩站，經費卻從981億暴增至1285億，其中正英站的設置被疑附近有顏家土地，如今選舉雖落幕，真相卻尚未水落石出，要求市府需說清楚。

交通局表示，市府昨已召開記者會澄清，捷運站位調整是為了大台中發展而思考，相關路線的選取及方案基於專業考量，經過層層把關，前市府2018年規劃的台中捷運藍線，B4站點人煙稀少、幾無住戶，無法服務大肚山地區的民眾需求，不符設點效益，市府傾聽民意後調整站位，規劃增設正英路口捷運高架站，另也加開國際街站坪頂出口，滿足正英、坪頂周圍居民交通需求。

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至於捷運藍線經費增加，市府解釋是因為前市府版本沒有納入土地徵收費，這一次綜合規劃清楚呈現未來要負擔的費用，包含路線的微調、站點的增設、工程的費用都要如實檢討，並參考近年國內軌道計畫的發包價格，台中捷運單價相對合理。

時代力量台中黨部大里、霧峰區主任鄒明諺與后里、豐原區主任傅智恒指出，從林佳龍任內的可行性研究，到盧秀燕時期的綜合規劃，中捷藍線僅多增設兩站，經費卻從981億暴增至1285億，其中正英站的設置成為日前中二選區補選攻防的焦點，積極促成遷址正英站的顏家，竟是車站周邊的大地主，如今選舉雖落幕，真相卻尚未水落石出，要求市府說明。

北屯區主任江冠頫指出，當林佳龍前市長公開質疑正英站的設置圖利顏家之際，民進黨籍的市議員卻也曾在公聽會上強調「一定要在正英路設一個車站」，民進黨的公理正義只是口號嗎？

時力台中潭雅神區主任鄭勁節指出，究竟為什麼在中捷藍線上，兩任市長的可行性研究與綜合規劃之間存在高達300億的經費落差？盧市府為什麼放任地主顏家無視利益迴避、對正英站設置大放厥詞？沙鹿雙鐵共構與直行台灣大道如何取捨？以上問題台中市民都還沒得到合理的解答。

時代力量台中黨部強調，這些不公不義的事情，不能隨著選舉落幕就置之不理，掃除黑金勢力的行動更不能因為怕掃到「自己人」就停止，光復台中，就從拆除「黑金路線」開始。

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