國1后里到大雅段拓寬獲政院核定 全長12.5公里預計9年完工

立委江啟臣邀高速公路局長趙興華等會勘，要求國道一號后里至大雅段拓寬改善工程應縮短期程。（記者歐素美攝）

2022/01/13 13:35

〔記者歐素美／台中報導〕國道一號后里到大雅段交通壅塞，立委江啟臣今天邀集交通部高速公路局長趙興華等會勘，趙興華表示，國道一號后里到大雅系統交流道兩側將各拓寬一個車道，全長約12.5公里，行政院已於本月10日核定可行性評估，總工程經費約94.7億元，今年即可送環境影響評估，總工程期程約9年，並希望市府配合辦理都市計畫檢討，以拓寬豐原交流道附近的中山路；江啟臣則表示，大台中人口不斷成長，車流也增加，沒辦法等9年，盼縮短期程。

交通部高速公路局今天簡報「國道一號后豐端至豐原端壅塞改善方案」指出，109年3月啟動國一后里至大雅路段拓寬可行性評估，行政院並於本月10日核定，計畫總建設經費約94.7億元，整體建設期程約需9年，包含環評及用地取得等，交通部將於今年開始進行環境評估作業。

請繼續往下閱讀...

國道一號拓寬改善工程，內容除后里至大雅系統交流道區間兩側各拓寬一車道，全長約12.5公里，並包括大甲溪橋全橋改建，既有舊社路、三線路及雅潭路三座跨越橋改建，后里地磅站局部改建，豐原交流道改善。其中，豐原交流道改善，包括增設南出匝道，調整為兩方向出口；以及增設神岡方向南入匝道，整合為一次入口。

高速公路局指出，目前國一雙向皆為三線道，加上大甲溪橋墩裸露，將配合改建，拓寬為雙向四線道，加上國道四號豐潭段將於今年底完工及國道一號大雅交流道銜接台74線目前興建中，未來分流，將有助改善壅塞狀況。

江啟臣表示，他鑑於國道一號中部路段壅塞，於105年即提出比照北部五楊高架，興建后里至彰化的中部高架高速公路；高速公路局長趙興華表示，國道一號中部路段壅塞問題主要在於車流下不去而回堵回高速公路，過境車流九成都進出台中市，高架沒有用，拓寬即可，因此規劃增加豐原交流道南出匝道及神岡方向南入匝道，以改善豐原交流道附近的壅塞情形，但該處為中山路，建議市府配合進行都市計畫檢討，拓寬道路；台中市政府允諾配合。

豐原區社皮里長涂力旋表示，豐原交流道阻塞嚴重，建議優先改善；市府官員也指出，經市府會勘發現豐原交流道令民眾詬病的主要有兩處，即中山路汽車要上高速公路靠右行駛，會與直行機車打結；從神岡過來要上高速公路，也相當擁擠易打結；高速公路局長趙興華允諾，屆時施工將把豐原交流道改善工程設為第一標，優先處理。

國道一號豐原交流道改善，包括增設南出匝道，調整為兩方向出口；以及增設神岡方向南入匝道，整合為一次入口。 （記者歐素美翻攝）

國道一號后里到大雅系統交流道兩側將各拓寬一個車道，全長約12.5公里。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法