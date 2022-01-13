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    銀行群聚擴大匡列 國民黨質疑「細胞簡訊」何時發送

    國民黨文傳會主委凌濤。（資料照）

    國民黨文傳會主委凌濤。（資料照）

    2022/01/13 13:04

    〔記者施曉光／台北報導〕針對桃園某銀行群聚擴大，國民黨文傳會主委凌濤今日抨擊，眼看疫情延燒，指揮中心、桃園市府昨晚竟遲遲不發送「細胞簡訊」，卻要民眾1月4日至12日的足跡「自己想」，難道實聯制是掃假的？

    凌濤質疑，對比歌友會3確診發送3500封細胞簡訊，銀行員群聚指揮中心卻不發送，衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦必須出面解釋。

    凌濤說，民眾是否落實實聯制、個人清消確實與否，也不排除這段期間民眾雖曾赴該銀行，但印象模糊等狀況，這些都是「疫情不可控的變數」，但指揮中心現在連「一封細胞簡訊」都不發送，台灣防疫已經要淪為民眾自主了嗎？

    凌濤指出，細胞簡訊的功能就是只要民眾手機帶著，萬一與確診者足跡重疊，不受地理位置限制，仍可收到警訊，行政院政務委員唐鳳的簡訊實聯制，去年至少燒掉3億元公帑，就是要方便疫情爆發後的疫調、匡列，但顯然在這次銀行員案中，並未被妥善運用，凸顯執政黨防疫根本慢半拍，也白白編列實聯制預算。

    凌濤說，諷刺的是，陳時中昨日下午在疫情記者會才稱，桃機群聚「整體傳播有脈絡可循」，疫情已在「收斂中」，未料當晚隨即被銀行員群聚擴大打臉，如此情況在在證明，Omicron變化難測、傳播迅速，容不得執政黨一絲掉以輕心。

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