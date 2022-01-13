疫情升溫 蔡英文︰未滿2劑、符合第3劑資格民眾快接種

總統蔡英文今天到雲林斗六市南聖宮參香祈求國泰民安、風調雨順，並贈送廟方「世範千秋」木匾。（記者黃淑莉攝）

2022/01/13 12:27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕總統蔡英文今天上午前往雲林斗六市南聖宮參香祈求關聖帝君保祐國泰民安、風調雨順，同時贈送廟方「示範千秋」木匾，針對國內疫情緊張，她呼籲還沒打滿兩劑疫苗及已符合施打第三劑資格的民眾踴躍去打疫苗，提升整體免疫力。

蔡總統指出，過去2年台灣有很多挑戰，尤其是疫情，對台灣及世界影響很大，但台灣在疫情的控制做得很好，所以疫情穩定，經濟也可以繼續發展。

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蔡總統表示，這幾年台灣經濟發展比其他國家好，有部分產業更是全球最重要產業，這個世界的供應鏈少不了台灣，很多都是台灣產品，呼籲全體國民要繼續團結、打拚，讓台灣在世界地位越來越重要，讓後代子孫覺得做台灣人很有面子。

蔡總統接著指出，這幾天國內疫情緊張，由於75歲長者打滿兩劑比例低，拜託現場民眾左鄰右舍若有長輩沒打滿兩劑，請他們踴躍去打疫苗，若打滿兩劑且超過12週的民眾可以去打第三劑，這樣全體國民就有免疫力，雖然疫情升溫但我們有免疫力，就不會受到疫情很大衝擊。

最後蔡總統也向與會民眾拜早年，祝福大家都平安、新的一年都有很好發展。

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總統蔡英文呼籲未打滿兩劑及已符合第三劑接種資格民眾踴躍打疫苗，提升全體免疫力。（記者黃淑莉攝）

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