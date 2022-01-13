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    退場私校財產歸公對象爭議 私校工會：支持可捐私校興學基金

    退場私校財產歸公對象爭議，全國私校工會理事長尤榮輝表示，私校工會支持可捐私校興學基金。（資料照）

    退場私校財產歸公對象爭議，全國私校工會理事長尤榮輝表示，私校工會支持可捐私校興學基金。（資料照）

    2022/01/13 12:21

    〔記者林曉雲／台北報導〕少子化風暴猛烈，部分私校面臨退場危機，立法院正在審議私校退場條例草案，引發教團之間不同意見。高教工會和全國教師工會總聯合會反對私校校產捐贈對象增加「私校興學基金」，全國私校工會今發聲明表示，私校興學基金會是公益法人，支持可捐私校興學基金會，盼政府更積極正面支持私校教育，台灣私校才有可能成為一流學校，為國家培育一流人才。

    私校工會理事長尤榮輝表示，全國私校工會支持退場私校校產歸公對象應增加「私校興學基金會」，私校興學基金會設立的宗旨是支持私校辦學，退場私校校產回歸挹注私校辦學，比捐給地方政府、退場基金和公校更具積極意義。

    尤榮輝說明，私校興學基金會是公益法人，董監事由政府及私校代表組成，對該基金的捐贈仍受法律規範用於私校發展，也未曾聽聞有基金被私人侵占，有教團將退場校產捐給私校興學基金解讀為「校產歸私」，是扭曲事實的說法。

    私校工會聲明表示，該工會一貫主張私校應「汱劣扶優」，呼籲立法院應儘速三讀通過私校退場條例，淘汰劣質私校並集中教育資源扶助有心辦學的優質私校，讓私校有機會跟公校競爭並發展為一流學校，才是國家之福。

    尤榮輝也表示，我國私校辦學受制度及法令過度限制，致無法健康良性發展，將退場私校校產捐贈私校興學基金一方面可展現政府重視私校教育，而不是放任私校自生自滅，或透過少子化消滅私校，另一方面可對私校教育有實質幫助。

    尤榮輝指出，私校承擔我國中高等教育發展重任，並有公校不能取代的發展潛力。美國頂尖大聯盟大都是私校，韓國前10名大學有9所是私校，而台灣私校卻普遍被認為是次等學校？何以致之、值得深思。

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