潘文忠推數位科技養成 2030再增8.3萬名資通訊人才

教育部長潘文忠參加2022全國大專校院校長會議，暢談人才培育新思維，其中針對數位科技，擬加大力道，在2030年增加8.3萬名資通訊人才培育，補足產業缺口。（記者吳柏軒攝）

2022/01/13 12:07

〔記者吳柏軒／雲林報導〕2022年全國大專校院校長會議今舉辦，教育部長潘文忠進行專題報告，暢談高教人才培育的新思維，其中在數位科技方面，將加大力道，接軌未來，讓大學科技課程更普及化，並鏈結產業、在職進修等，目標2030年再增加8.3萬名資通訊人才。

潘文忠表示，要提升台灣國際競爭力，人才與教育力是基礎，細數台灣人才在國際各項評比或排名，發現學生在數學、科學等表現佳，而除了國教扎根外，高教人才更是厚植國家未來的人力資本。

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而在數位科技方面，潘文忠指出，如108課綱中有強化學生科技與數位學習力，包含國小將電腦課融入、國中新增科技領域，更推動中小學數位學習，發展「班班有網路、生生用平板」，再從國民教育接軌高等教育。

潘文忠說，高等教育也將接軌未來養成數位科技人才，舉例如過去推動大學開設程式設計相關課程，至今修課人數已達全體的65％，並更將強化專業資通訊人才培育，包含鏈結產業、完善數位設備環境，近年也核准資通訊系所擴增名額，將來更盤點跨領域學習、在職進修等，預計2030年前增加全國8.3萬名資通訊人才。

潘文忠表示，大學發展還包含高教深耕、教學實踐研究，乃至特色領域研究中心、大學社會責任等發展，也透過產業鏈結打造專業人才，推國家重點領域研究學院，已通過5間半導體領域研究學院，未來將逐年增加其他人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融等領域；也將推動區域產業人才及技術培育基地，今年起3年投入24億打造20座人才培育基地，優化技職實作環境。

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