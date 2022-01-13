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    ViewSonic捐助與培訓 賴峰偉：澎湖4年建700間智慧教室

    ViewSonic董事長朱家良〈右〉捐贈智慧科技黑板，由縣長賴峰偉代表接受。（記者劉禹慶攝）

    ViewSonic董事長朱家良〈右〉捐贈智慧科技黑板，由縣長賴峰偉代表接受。（記者劉禹慶攝）

    2022/01/13 11:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁向智慧型科技城市一大步！今日澎湖縣政府與ViewSonic公司正式簽署合作備忘錄，並選定國教輔導團（位址在文光國小）為示範據點，打造「複合教學培訓中心」，縣長賴峰偉宣示4年完成澎湖學校700間智慧教室。

    今日捐贈儀式在文光國小舉行，由縣長賴峰偉與ViewSonic董事長朱家良共同簽署，ViewSonic先期捐贈5台智慧型黑板與30台小平板電腦，未來將持續導入種子教師培訓及辦理數位研習課程，藉由複合式教學模式特性，多元發展科技融入創新教學，協助教師及學生面對實體及遠距多元化的教學，為澎湖國中小學校的數位學習注入新活水。

    縣長賴峰偉表示，感謝ViewSonic公司與縣府首度合作，願無償捐贈教學設備、授權數位教學平台軟體與培訓種子教師。希冀藉此大幅提升澎湖數位教學成效。未來4年希望完成全縣700間國中小智慧教室建置，並開玩笑表示，致贈朱家良榮譽縣民證，換取優惠價格添購設施。

    myViewBoard是一個多功能數位教學平台，專為互動教學與協作所設計，無論是實體課堂、線上學習、複合教學，可無縫切換，師生皆能更直覺地即時互動，有效提升學習成效，並協助教師們順利地因應新常態教學。先期協助文光國小及馬公國中建置智慧教室，作為國中小教師複合教學培訓基地，希望藉由成立培訓基地以及種子教師的培育，協助師生們一同克服各種教學情境所帶來的挑戰。

    澎湖縣長賴峰偉致贈感謝狀，感謝ViewSonic董事長朱家良協助建置智慧教室。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長賴峰偉致贈感謝狀，感謝ViewSonic董事長朱家良協助建置智慧教室。（記者劉禹慶攝）

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