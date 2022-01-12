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    長住8年！波蘭網紅控訴台灣不安全 自曝「被搶」過程

    波蘭網紅安德拍片說台灣不安全，引發熱議。（圖取自YouTube/外國人在台灣-安德鏡頭下的世界）

    波蘭網紅安德拍片說台灣不安全，引發熱議。（圖取自YouTube/外國人在台灣-安德鏡頭下的世界）

    2022/01/12 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕來自波蘭的網紅安德已經在台灣生活8年，並且成家立業，但最近他卻在YouTube上傳一則影片，標題為「台灣不安全！我在這裡被搶了！」引起許多網友討論。

    安德說，在去到任何國家前，那裡的人總是會分享當地美好的地方，但對他而言，台灣有些事他本來一無所知，希望能在來之前就知道，但因為已經太晚了，所以決定拍一部影片警告他人，「如果你來台灣，你很有可能會失去一些非常珍貴、不可替代的東西。 世界上的每個人都應該知道這一點！」

    安德回憶，2013年第一次踏上這片土地，原本只打算待3個月，最多一年，但最後卻不是如此，他不知道為什麼會這樣，也許是熱情友善、喜歡互助的台灣人，或令人嘆為觀止的景色，或是他在台灣經歷的無數冒險、各地生動的文化、台灣的美食、24小時熙熙攘攘的城市景觀，亦或是這一切一起影響了他。

    安德說，現在他已經來不及阻止自己，但可以幫助其他人，拍這部影片，就是要警告所有觀眾們，「如果你來到台灣，你的心可能在這裡被偷走。」

    影片曝光後，引起廣大網友迴響，「謝謝你這麼愛台灣」、「害我緊張了一下！以為我們臺灣人欺負外國朋友了，希望你能更喜歡臺灣」、「台灣謝謝你」、「台灣真的是最美麗的偷心賊啊」、「這種『偷心』是美好的。」

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