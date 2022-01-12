擴大稽查高雄市場、夜市防疫 經發局：違者最高可罰1.5萬

高市府經發局副局長高鎮遠（左二）提醒民眾進入市場前落實實聯制登記，呼籲現在是防疫關鍵期，要遵守防疫規定。（記者王榮祥翻攝）

2022/01/12 19:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應Omicron變異株引發傳播風險提升，高市經發局加強稽查市場及夜市防疫措施，今由副局長高鎮遠率隊到哈囉市場逐攤宣導，籲請民眾配合防疫規定，若違反規定又屢勸不聽，可處新臺幣3000元以上、15000元以下罰鍰。

經發局表示，中央流行疫情指揮中心已宣布本月9日至24日維持疫情二級警戒標準，因應防疫持續加強要求市場、夜市自治組織要落實遵守現行防疫措施，包括落實從業人員每日自我健康監測、全程佩戴口罩、禁止邊走邊吃、試吃及落實實聯制、保持社交距離、熟食攤加裝遮罩及提升飲食衛生等。

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哈囉市場自治會長林靜宏指出，攤商將持續配合、落實防疫措施，包含在出入口設置警示標語、量體溫及手部消毒，提醒攤商及消費者務必全程佩戴口罩，同時也全面禁止試吃、加強環境清消等，自治會會定時派員督導。

經發局長廖泰翔表示，國內疫情近期波動變化，市府一定會持續嚴格執行防疫措施，加強市場及夜市的防疫稽查工作，特別提醒各自治組織留意疫情變化、加強防疫作為，也呼籲民眾正值防疫關鍵期，切勿違反防疫規定，像是脫口罩、邊走邊吃等。

至於市集如有任何防疫物資需求，經發局將適時支援，全面落實防疫。

經發局呼籲，疫情流行期間民眾應避免出入人多擁擠場所，外出及高感染傳播風險場域一定要全程佩戴口罩，不論是商家或民眾未依規定佩戴口罩、經場所人員勸導屢勸不聽者，將由衛生局依傳染病防治法第36條規定暨第70條，處新臺幣3000元以上15000元以下罰鍰。

高市府經發局副局長高鎮遠12日率隊赴哈囉市場，手持大聲公逐攤宣導防疫措施，積極防堵疫情擴散。（記者王榮祥翻攝）

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