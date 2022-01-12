桃市府導入微軟Azure混合雲架構 開放民間使用

桃市府、台灣微軟合作導入Azure混合雲架構，桃園市長鄭文燦（右三）、台灣微軟公司總經理孫基康（左三）等於會後合影。（記者謝武雄攝）

2022/01/12 19:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府自2017年起與台灣微軟合作，範圍涵蓋創新團隊育成、AI人才培育、防疫科技導入等，另鑑於各局處資訊雖然豐沛，但橫向聯繫不足，無法交叉應用，為此，市府將導入微軟Azure混合雲架構，今在市府舉行簽約儀式，市長鄭文燦也期許引入Azure系統後，提升市府資料治理效率及透明度，也會開放民間使用。

鄭文燦表示，各局處雖然擁有豐沛資訊，但資料分散不易交叉應用，導入微軟Azure混合雲架構，可提升市府資料治理效率，期盼透過政府資料透明化，也能帶動民間產業發展，可同時開放民間共享。

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鄭文燦也舉例，農業局擁有寵物數量、飼主登記等相關資料，透過資料分析，可建置寵物分布地圖，對於有意願開設寵物美容店的業者來說，透過此地圖可精準掌握當地寵物照護需求情況，作為開店選址的依據。

台灣微軟公司總經理孫基康表示，疫情突顯數位轉型的重要性，透過科技可強化政府、產業及人民的韌性，桃園市政府導入微軟混合雲架構，藉此建立新一代資料治理合作模式，利用Azure技術幫助政府資料落地，並引進全球最大的AIoT運算能量，加速推動各項服務應用。

資科局長余宛如表示，每個政府都有自己的雲端中心，就像每個家庭都有自己的廚房，但Azure混合雲架構就像五星級餐廳，可以將食材變化出更健康、美味的佳餚，開啟資料運用的新思維；相信在Azure混合雲架構協助下，可有效整合各局處市政資料進行加值應用，帶動桃園數據經濟發展。

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