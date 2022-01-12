台北市外牆磁磚剝落去年達345件 王鴻薇：檢測竟僅完成3.35％

據北市府統計，去年高達345件大樓外牆磁磚剝落。（台北市建管處提供）

2022/01/12 17:49

〔記者楊心慧／台北報導〕近日氣溫變化大，加上地震頻傳，磁磚易剝落，恐砸傷路人，據台北市府統計，去年高達345件大樓外牆磁磚剝落；台北市議員王鴻薇調閱資料發現，去年外牆檢測應申報數量是4596棟，但完成數僅154棟，完成率3.35%，市府所屬應申報26棟，僅2棟完成，她痛批市府竟放任具潛在危險疑慮的建築物，恐要花數十年才能完成，枉顧市民行走安危，更是公共安全一大隱憂。

台北市建管處回應，過去接獲通報大樓有磁磚掉落狀況，就要求私有建物持有人進行改善，但未要求申報，但從7月起將以分期分類推動私有建物外牆申報。

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建管處表示，經統計2015年至2020年，每年約有761件大樓外牆剝落通報案件，去年有通報外牆剝落建築物約有345件，經專業人員現場勘查，具有立即性危險建築物並要求所有權人或公寓大廈管理委員會限期改善為190件、其中已修繕完成案件143件、未屆期改善中為47件，另施作防護網就有6個月改善期。

王鴻薇說明，市府去年2月公布「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法檢查及申報辦法」，樓高11層樓以上的建物，若屋齡達15年需每6年檢測申報一次，若屋齡達30年以上則每3年須檢測申報一次，更要求應在今年12月31日前全數完成，但光是前年就統計有4939棟達申報資格，但目前僅完成3.35%，效率相當不及格。

王鴻薇批評，市府所屬應申報26棟，結果才完成2棟，市府自己都做不到，放任具潛在危險疑慮的建築物，按照這進度、效率，恐怕要花數十年才能完成，但這中間難保不會發生砸傷路人的憾事，市府應說明如何改善、訂出具體改善計畫。

近日氣溫變化大，加上地震頻傳，磁磚易剝落，恐砸傷路人。（台北市建管處提供）

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