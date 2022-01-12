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    首頁　>　生活

    床上誤喊「前任」氣哭女友 網友獻計一招挽救感情

    一名男網友苦惱指出，他在與女友做愛做的事時，不小心喊出前女友的名字，現在女友還是不原諒他。（情境照）

    一名男網友苦惱指出，他在與女友做愛做的事時，不小心喊出前女友的名字，現在女友還是不原諒他。（情境照）

    2022/01/12 18:53

    〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友苦惱指出，他在與女友做愛做的事時不小心喊出前女友的名字，現在女友還是不原諒他，因此上網詢問廣大網友如何解救這狀況。對此，網友也紛紛指出，這可真是犯了大忌，但還是有辦法能幫助男網友挽回感情。

    原po今日透過「爆怨2公社」發文哀嘆，他昨天跟女友%%時，不知為何脫口而出前女友的名字，當下女友直接傻眼問他，「你剛是叫我xx（前女友的名）嗎？」

    原po馬上道歉是口誤，但女友就直接淚崩，哭得稀哩嘩啦，不管原po怎麼道歉安撫都無效，女友就是不肯原諒他。

    「我想請問大家，我該怎麼辦？」原po強調，「我是真的確定我沒在想我前女友了，也分手一年多了，這期間完全沒聯絡，但就不知道為什麼叫錯了，現在是真的很愛我女友，可是不管怎麼解釋她都不想聽，可以請各位大人幫我想想辦法嗎拜託了」。

    貼文迅速湧入大批網友熱烈討論，網友笑喊，「叫什麼名字啦！一律叫寶貝就不會出錯了」！網友也獻計「買個愛馬仕送她看會不會好點」、「買禮物、吃好吃的，帶她去有氛圍地方，重新叫一次正確的名字」、「去買她很想要的東西賠禮」。

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