5千株櫻花等你來 高雄桃源「櫻為與你相遇」15日華麗登場

高市桃源區寶山二集團櫻花公園櫻花已開出3成。（記者王榮祥翻攝）

2022/01/12 13:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市桃源區「櫻為與你相遇」系列活動，本月15日將於寶山二集團櫻花公園登場，5千株櫻花已超過3成盛開，高市原民會邀請民眾放下城市喧囂，來山上的原住民區欣賞櫻花的美。

海拔近1500公尺的寶山二集團櫻花公園位於桃源區，從市區開車到櫻花公園路程約需1.5小時，高市府為打造山區遊憩品質，費時多年陸續栽植近5千株不同品種的櫻花，每年元月下旬到二月中為花季。

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高市原民會引述桃源區公所訊息，表示「櫻為與你相遇」系列活動，將於本月15日在櫻花公園登場，目前櫻花已開出3成以上，邀請民眾上山體驗在山嵐繚繞、霧氣矇矓之間，沉靜在櫻花盛開的浪漫氛圍，一面聆聽布農族深邃悠的歌聲，一面品茗來自山中原野的茶香。

桃源區公所形容，櫻花公園沒有車水馬龍的喧囂聲，有的是布農族的傳統優美舞曲，這裡是賞櫻的絕佳聖地，每當晨曦午後，山中的優雅霧氣總是會替整山的櫻花樹披上一層薄紗，讓櫻花從日光下的豔麗奪人轉換成婉約柔情，在虛實縹緲之中，打造出全國獨具特色的賞櫻景點。

年度櫻花季「櫻為與你相遇」15日盛大展開，會場除了有在地特色農特產品市集的展售和傳統祈福儀式之外，還有樂團在山嵐繚繞之間演奏各式專業表演，以及饒具風味的「寶山茶」茶席體驗，在櫻花樹下供民眾啜飲風雅香茗。

後續每周六日、春節期間都規劃系列活動，包括文化傳統展演、部落導覽解說、市集擺攤等，詳情可洽桃源區公所（07） 686-1132。

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