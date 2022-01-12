為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北預約不到 基隆大型疫苗接種站清晨5點排了400公尺

    基隆市立體育館大型施打站外擠滿等候打疫苗的民眾（記者盧賢秀攝）

    基隆市立體育館大型施打站外擠滿等候打疫苗的民眾（記者盧賢秀攝）

    2022/01/12 12:44

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市今天在市立體育場設置大型施打站，為符合資格的一般民眾打第3劑疫苗，今天有外縣市的民眾5點多就來排隊，排了400多公尺長，民眾說，今天很冷又排隊吹風，希望大家不要急著今天來。

    基隆市長林右昌近午也到現場查看，緊急調派人手、加開動線，加快施打速度，林右昌表示，今天那麼多人有些超乎預期，他也宣布65歲的長者從17日開始造冊施打，他也強調疫苗數量足夠，民眾不必趕在這幾天來打疫苗。

    基隆市立體育館大型施打站今天開放，為18歲以上與第2劑間隔12週以上的民眾打第3劑，不限戶籍、不用預約、隨到隨到，但一開放就很多外縣市民來搶打，排隊隊伍在體育體育館外繞了一圈。

    民眾說，他在新北市都預約不到，知道基隆免預約不限戶籍，清晨五點半就來排隊。還有民眾準時八點半到，發現已經大排長龍，會擔心打不到，有長輩說，聽說65歲以上會造冊施打，但還沒收到通知，就先來體育館大型施打站打疫苗。

    有民眾在臉書po文，今天很冷在體育館外吹風吹很久，希望民眾不要急著到體育館打疫苗。

    基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭表示，65歲以上長者，會造冊集中施打，區公所最近就會發通知單，疫苗目前充足民眾不要緊張。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    基隆市立體育館大型施打站今天開始打疫苗（記者盧賢秀攝）

    基隆市立體育館大型施打站今天開始打疫苗（記者盧賢秀攝）

    基隆市立體育館大型施打站今天開始打第3劑疫苗（記者盧賢秀攝）

    基隆市立體育館大型施打站今天開始打第3劑疫苗（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土疫情升溫 東縣加開15、16兩天假日疫苗接種場次
    2022/01/11 11:11

    本土疫情升溫 東縣加開15、16兩天假日疫苗接種場次
    新竹市11日起加開第4座疫苗接種站 即日到24日暫停共餐、試吃等
    2022/01/10 13:22

    新竹市11日起加開第4座疫苗接種站 即日到24日暫停共餐、試吃等

    年節送禮自用神攻略團聚就差這一味
    桃機群聚疫情向外延燒 南投縣追加劑施打再見人潮
    2022/01/10 11:53

    桃機群聚疫情向外延燒 南投縣追加劑施打再見人潮
    嚴防本土疫情！屏東催接種疫苗 本月底前送200元超商禮券
    2022/01/06 20:19

    嚴防本土疫情！屏東催接種疫苗 本月底前送200元超商禮券

    Honda FIT e:HEV 內外兼具全新出擊
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播