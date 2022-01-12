新北預約不到 基隆大型疫苗接種站清晨5點排了400公尺

基隆市立體育館大型施打站外擠滿等候打疫苗的民眾（記者盧賢秀攝）

2022/01/12 12:44

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市今天在市立體育場設置大型施打站，為符合資格的一般民眾打第3劑疫苗，今天有外縣市的民眾5點多就來排隊，排了400多公尺長，民眾說，今天很冷又排隊吹風，希望大家不要急著今天來。

基隆市長林右昌近午也到現場查看，緊急調派人手、加開動線，加快施打速度，林右昌表示，今天那麼多人有些超乎預期，他也宣布65歲的長者從17日開始造冊施打，他也強調疫苗數量足夠，民眾不必趕在這幾天來打疫苗。

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基隆市立體育館大型施打站今天開放，為18歲以上與第2劑間隔12週以上的民眾打第3劑，不限戶籍、不用預約、隨到隨到，但一開放就很多外縣市民來搶打，排隊隊伍在體育體育館外繞了一圈。

民眾說，他在新北市都預約不到，知道基隆免預約不限戶籍，清晨五點半就來排隊。還有民眾準時八點半到，發現已經大排長龍，會擔心打不到，有長輩說，聽說65歲以上會造冊施打，但還沒收到通知，就先來體育館大型施打站打疫苗。

有民眾在臉書po文，今天很冷在體育館外吹風吹很久，希望民眾不要急著到體育館打疫苗。

基隆市衛生局疾病管制科長郭香蘭表示，65歲以上長者，會造冊集中施打，區公所最近就會發通知單，疫苗目前充足民眾不要緊張。

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基隆市立體育館大型施打站今天開始打疫苗（記者盧賢秀攝）

基隆市立體育館大型施打站今天開始打第3劑疫苗（記者盧賢秀攝）

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