為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北專案安排國小、幼兒園教職員工 接種第3劑疫苗

    新北市校園落實防疫規定，用餐維持防疫隔板，不交談、不分食。圖為先前市長侯友宜視察校園營養午餐。（記者賴筱桐攝）

    新北市校園落實防疫規定，用餐維持防疫隔板，不交談、不分食。圖為先前市長侯友宜視察校園營養午餐。（記者賴筱桐攝）

    2022/01/12 12:06

    〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，為防堵Omicron病毒擴散，保護學生健康，新北市教育局專案安排國小、幼兒園教職員工接種第3劑疫苗，統計約3.8萬人。

    教育局長張明文今天在市政會議指出，有鑑於國小以下學生無法施打疫苗，為保護學生安全並阻斷病毒傳播鏈，新北市優先規劃國小、幼兒園教職員工約3.8萬人接種第3劑疫苗。

    張明文說，即日起至1月29日，市府媒合9個醫療院所，由校方提供第2劑接種間隔滿12週的人員名冊，分區就近施打，包括亞東醫院、土城醫院、新北市立聯合醫院、衛生福利部台北醫院、雙和醫院、瑞芳礦工醫院、三峽恩主公醫院、新店慈濟醫院、淡水馬偕醫院，如果教職員工有其他接種規劃，也會尊重其施打選擇。

    校園防疫方面，張明文表示，持續落實3級防護、健康5原則，師生全程戴口罩，教學活動固定座位、落實點名，用餐固定打菜人員，前後進行手部清潔消毒，午餐時間不交談、不分食共菜，並維持使用防疫隔板。

    另外，新北市政府設立3處機動疫苗接種站，1月14日至16日在林口三井outlet、1月14日、15日在新莊宏匯廣場、即日起至1月20日在中和環球購物中心，每日限量600名到800名，提供莫德納疫苗施打，隨到隨打、不用預約。

    新北市政府設立3處機動疫苗接種站，提供莫德納疫苗，隨到隨打。（衛生局提供）

    新北市政府設立3處機動疫苗接種站，提供莫德納疫苗，隨到隨打。（衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1922疫苗平台1/15重啟 各縣市第3劑規劃看這裡（不斷更新）
    2022/01/12 13:53

    1922疫苗平台1/15重啟 各縣市第3劑規劃看這裡（不斷更新）
    過年恐宅在家？2指標揭疫情危機 專家：三級離我們不遠了
    2022/01/12 11:50

    過年恐宅在家？2指標揭疫情危機 專家：三級離我們不遠了

    年節送禮自用神攻略團聚就差這一味
    長程航班昨起落地採檢 莊人祥透露最新陽性率
    2022/01/12 11:39

    長程航班昨起落地採檢 莊人祥透露最新陽性率
    北市聯醫中興院區2護理師確診 專責病房、宿舍環境採檢皆陰性
    2022/01/12 11:35

    北市聯醫中興院區2護理師確診 專責病房、宿舍環境採檢皆陰性

    善用年終理財 十年身價翻一倍
    國小學童也有染疫風險 鄭文燦：中央應研究降低疫苗接種年齡層
    2022/01/12 11:25

    國小學童也有染疫風險 鄭文燦：中央應研究降低疫苗接種年齡層
    歲末餐會多易群聚 侯友宜：沒把握做好防疫先暫緩
    2022/01/12 11:07

    歲末餐會多易群聚 侯友宜：沒把握做好防疫先暫緩
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播