新北專案安排國小、幼兒園教職員工 接種第3劑疫苗

新北市校園落實防疫規定，用餐維持防疫隔板，不交談、不分食。圖為先前市長侯友宜視察校園營養午餐。（記者賴筱桐攝）

2022/01/12 12:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，為防堵Omicron病毒擴散，保護學生健康，新北市教育局專案安排國小、幼兒園教職員工接種第3劑疫苗，統計約3.8萬人。

教育局長張明文今天在市政會議指出，有鑑於國小以下學生無法施打疫苗，為保護學生安全並阻斷病毒傳播鏈，新北市優先規劃國小、幼兒園教職員工約3.8萬人接種第3劑疫苗。

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張明文說，即日起至1月29日，市府媒合9個醫療院所，由校方提供第2劑接種間隔滿12週的人員名冊，分區就近施打，包括亞東醫院、土城醫院、新北市立聯合醫院、衛生福利部台北醫院、雙和醫院、瑞芳礦工醫院、三峽恩主公醫院、新店慈濟醫院、淡水馬偕醫院，如果教職員工有其他接種規劃，也會尊重其施打選擇。

校園防疫方面，張明文表示，持續落實3級防護、健康5原則，師生全程戴口罩，教學活動固定座位、落實點名，用餐固定打菜人員，前後進行手部清潔消毒，午餐時間不交談、不分食共菜，並維持使用防疫隔板。

另外，新北市政府設立3處機動疫苗接種站，1月14日至16日在林口三井outlet、1月14日、15日在新莊宏匯廣場、即日起至1月20日在中和環球購物中心，每日限量600名到800名，提供莫德納疫苗施打，隨到隨打、不用預約。

新北市政府設立3處機動疫苗接種站，提供莫德納疫苗，隨到隨打。（衛生局提供）

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