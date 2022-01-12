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    上車前請認清... 台南市授予防疫計程車專用標章

    台南市政府特別設計的防疫計程車標章。（記者王姝琇攝）

    台南市政府特別設計的防疫計程車標章。（記者王姝琇攝）

    2022/01/12 10:23

    〔記者王姝琇／台南報導〕因應春節境外返鄉人潮，台南市防疫計程車量能已提升至100輛，目前已有65輛上線，市長黃偉哲今天（12日）視察防疫計程車清消流程並授予專用標示，提醒「上車前認清標誌」，一般乘客切勿搭乘；市府也將加強稽查督導防疫車隊，落實各項防疫措施，以確保旅客安全。

    黃偉哲表示，台南市防疫旅館住宿率已突破8成，代表春節返鄉的人真的滿多的，預估高峰期會落在14、15日；近日國內疫情升溫，我們要更小心檢視相關事項，尤其防疫計程車要載民眾前往防疫旅館或採檢，對返鄉民眾來說很重要，我們擴充量能到100輛，也讓司機熟稔防疫規定和清消作業流程；另一方面，為讓民眾認清防疫計程車，市府授予專用標章，讓我們的防疫能夠更完整、安全。

    衛生局指出，台南市提供防疫計程車充足防疫配備，包含口罩、手套、隔離衣、面罩、消毒漂白水、車內前後座間裝設透明隔簾等，並要求司機落實穿戴，保護司機本身也讓乘客更安心。

    防疫專車清消作業包含在司機出車前、乘客下車後、回車場等的清消作業有一致規範，清消重點針對旅客經常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處噴灑擦拭等。防疫專車載運對象方面，是以包車專屬防疫專車方式運作，僅載送檢疫、隔離對象，另，駕駛人也均完成2劑疫苗。

    市府表示，衛生局、交通局也將加強稽查督導防疫車隊，落實各項防疫措施，確保旅客安全。查核防疫計程車作業，包括防疫車輛駕駛人執勤全程戴口罩、開窗保持車內空氣流通、完成每趟任務的清消作業等，且要求車隊加強自主管理，確實掌握駕駛人身心健康，減少感染風險。

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    台南市防疫計程車標章會張貼於座車副駕駛座前擋風玻璃上。（記者王姝琇攝）

    台南市防疫計程車標章會張貼於座車副駕駛座前擋風玻璃上。（記者王姝琇攝）

    市府積極督導防疫計程車司機徹底進行清消作業。（記者王姝琇攝）

    市府積極督導防疫計程車司機徹底進行清消作業。（記者王姝琇攝）

    台南市長黃偉哲（圖左）今天授予防疫計程車專用標章。（記者王姝琇攝）

    台南市長黃偉哲（圖左）今天授予防疫計程車專用標章。（記者王姝琇攝）

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