桃園小學、公幼 14日提前放寒假／中壢累計4校停課 家長可在17~20日申請防疫照顧假

桃園市中壢區第4所國小因附幼1幼童確診宣布停課，家長排隊接孩子提早放學。（記者李容萍攝）

2022/01/12 05:30

〔記者陳恩惠、李容萍、林惠琴、林曉雲／綜合報導〕桃園中壢區昨再增一所國小有學童確診武肺，該區累計三所國小「一人確診，全校停課」，另有一所預防性停課。考量桃機群聚疫情燒不停，桃園市府昨宣布全市公、私立國小寒假由原定二十一日，提前至十四日週五、完成期末測驗後就放假，全市公立、國小附設幼兒園也上課到十四日，就預防性停課並提早放寒假。

教育部表示尊重地方縣市的決定，但依中央流行疫情指揮中心發布的資訊，目前發生的都是追蹤中的個案，因此尚無全國均提早放寒假的規劃。

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桃園市長鄭文燦昨主持疫情說明會時表示，Omicron病毒對兒童及幼兒有感染力，考量「入境確診個案不斷累積，春節前風險仍高」、「本週五國小期末測驗結束」、「目前學童都沒打疫苗，家長很擔心」、「實證案例可見學童會互相傳染，包括同班、跨班、課外的活動都有此情況」，所有國小提前十四日上完課就放寒假，公幼、附幼比照辦理。家長可在元月十七至廿日申請防疫照顧假；如家長無從照顧孩子，可由學校（含幼兒園）安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

中壢電子廠5確診 280接觸者集中檢疫

連接器大廠宏致位於中壢工業區廠區一名員工，因接觸染疫居服員而確診，並已傳染給四名同事，指揮中心要求電子廠昨起停工，確診者相關接觸者包括員工、同住家人共二八○人，昨天下午二點三十分帶著行李到公司門口集合，由大巴士載往中南部集中檢疫所隔離，約傍晚五點三十分完成載送。

宏致發言人表示，公司有中壢廠、過嶺廠，九日晚上被有關單位告知中壢廠有確診接觸者，公司立即啟動分樓層管理，五名確診者都集中四樓組裝線的生產區，首名確診的居服員友人也是組裝人員，十日即匡列篩檢，第二例是下午快篩陽性確診，當晚六點第三例，第四、五例是全廠篩檢後驗出。過嶺廠產能正常，今天也會全廠PCR快篩。估計本案對營業額影響不到二％。

清潔員、保全、歌友會基因定序同一案

針對桃機疫情，指揮中心昨公布最新病毒定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，保全案一七四一四完成全基因定序，以及居服員案一七四七二服務個案家庭的三人完成Ｓ蛋白定序，均為一致的Omicron變異株，研判清潔人員、保全、歌友會相關個案是同一起事件。桃機案累計十四例完成病毒基因定序，除一例防疫計程車司機案一七二四○的序列不同外，其餘十三例都是序列相同或相近，研判屬同一條傳播鏈。

案17473相關確診個案關聯圖

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