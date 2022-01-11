宜科廠協會創立 游錫堃吟唱「龜山朝日」祝福

左起宜蘭縣長林姿妙、立法院長游錫堃、宜蘭縣科學園區廠商發展協進會創會理事長方文德。（記者蔡昀容攝）

2022/01/11 21:48

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭科學園區廠商陸續進駐，宜蘭縣科學園區廠商發展協進會隨之成立，今晚舉行創會成立大會暨理事長、理監事就任授證典禮，由立法院長游錫堃頒發，並吟唱〈龜山朝日〉一詩，祝賀大家事事順利、鴻圖大展，宜蘭縣長、協會榮譽顧問林姿妙也到場祝賀。

宜科廠協會創會理事長方文德表示，協會是廠商與公部門的溝通平台，成員除了宜科廠商，也包含縣內工業區廠商，盼促成成各廠區之間的連結和發展。

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游錫堃是宜科園區催生者，游回憶第一次離開故鄉後搭火車返鄉，一出隧道，龜山島映入眼簾，眼淚一直掉下來，許多年輕人也和他一樣，可見龜山島是宜蘭人的精神地標。

游錫堃說，清國噶瑪蘭通判烏竹芳曾選定《蘭陽八景詩》，第一首就是〈龜山朝日〉，「曉峰高出半天橫，環抱滄波似鏡明。一葉孤帆山下過，遙看紅日碧濤生。」游在現場更以台語吟唱此詩。

游錫堃解釋，此詩意境代表人生如同龜山島一般壯麗，周遭環境一帆風順，但人生難免有些許風浪，就像一葉孤帆劃破平靜海面，但跨越困難之後，馬上看到更美麗的風景，就像看到紅日碧濤生，他以此勉勵協會及廠商能順心如意，事業鴻圖大展。

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