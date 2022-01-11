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    第3劑開打！台中打疫苗人潮炸裂 醫療院所電話被打爆

    第3劑疫苗接種踴躍。（記者蔡淑媛攝）

    第3劑疫苗接種踴躍。（記者蔡淑媛攝）

    2022/01/11 22:03

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆年節將至，台中市啟動「春節防疫專案」，重申外出全程配戴口罩，唱歌、拍照、運動都不可拿下。因應第3劑開打，醫療院所湧現人潮，施打量比平日增加3倍，院所電話被打爆，市府規畫全市醫療院所到1月28日都提供接種並分流施打，另提供文心森林公園、東協廣場等多處外展接種站在平假日服務。

    中央疫情揮中心在1月7日宣布第3劑從間隔5個月縮短至3個月，台中市截至1月底有90萬人符合資格，引發搶打潮，醫療院所預約電話被打爆，大部分合約診所施打量從百劑起跳，是之前的3、4倍，外展接種站接種量也爆增，其中，文心森林公園站在上週六施打近1500劑莫德納，隔天限量600劑，仍大排長龍。

    大台中醫師公會副理事長林釗尚指出，第3劑需求量大，大多數診所提供疫苗都是百劑起跳，且供不應求，尤其莫德納疫苗需求更高，像自家診所開放80劑莫德納疫苗，不到10分鐘即預約電話秒殺，預計下周各診所供貨更充足。全國醫師公會副秘書長林恆立也說，這週疫苗施打每天要打上100多劑，增加數倍，希望下週1922預約平台加入，讓民眾施打更便利。加上1922預約平台加入，讓民眾施打更便利。

    文心森林公園接種站除了假日，也在平日提供接種，週一施打BNT疫苗81劑，隨著本土疫情升溫，昨天3小時爆打277劑，醫師施勝桓說，原本準備150劑不夠，連補2次疫苗，週三將準備500劑，接著週四、五提供500劑莫德納疫苗，週六、日則改為下午提供千劑疫苗。

    中央疫情指揮中心1月15日將重啟預約平台，台中市府全力施打，規畫BNT疫苗在415家合約診所接種、莫德納在合約院所及衛生所，高端在40家合約院所，AZ疫苗則在21家醫院施打，本週假日也在東協廣場、大甲公所、家樂福西屯及中清店開站接種。

    本土疫情升溫，加上搶打第3劑疫苗，民眾接種踴躍，文心森林公園接種站大排龍。（記者蔡淑媛攝）

    本土疫情升溫，加上搶打第3劑疫苗，民眾接種踴躍，文心森林公園接種站大排龍。（記者蔡淑媛攝）

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