減低不必要服務防疫？ 長榮、華航：減少接觸為原則

華航說，已遵照指揮中心指引，以減少空服員與旅客接觸頻率為原則；長榮則說，近日會簡化相關服務流程。示意圖（資料照）

2022/01/11 20:18

相關新聞連結：

不到一週5機組員染疫 陳時中：與民航局討論減低不必要服務

〔記者陳心瑜／台北報導〕國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，近期國籍航空陸續有執飛美國航線的機師確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，以前就有請民航局提醒航空公司「減低不必要的服務」，會再跟民航局討論。華航回應，都已遵照指揮中心指引，以減少空服員與旅客接觸頻率為原則；長榮則說，近日會簡化相關服務流程。

請繼續往下閱讀...

華航說，機上餐點規劃遵照中央流行疫情指揮中心指引，以減少空服員與旅客接觸頻率為原則，例如不鋪桌布、不發菜單及酒單，降低傳染風險，並視全球疫情狀況適時調整。

桃園市空服員職業工會則抗議說，這一、兩個月來會員持續和長榮航空協商簡化機上服務流程，秋冬國際疫情嚴峻，但是長榮航空卻在今年元旦起以「增加競爭力」為由，提供更多元的餐點、飲料給旅客，一反疫情爆發時指揮中心所建議簡化供餐的建議。

針對工會意見，長榮回應說，去年疫情較為緩和之際，研擬在「台北－洛杉磯」航線提供較為完整的機上服務，但今天傳出確診的空服員是飛「台北－紐約」航線，兩者沒有關連。

長榮回應，已有針對可能增加組員與旅客接觸風險進行風險分析及實施強化措施，近期因應Omicron變種具高度傳染力的特性，已主動重新審視這項完整機上服務的試行作業，並聽取1月剛實施的前幾班往返台北-洛杉磯航線的資深空服員意見，近日會簡化相關服務內容及流程。

指揮中心統計，從去年8月至今，累計有14名國籍航空機師確診，而其中1月6日至今不到一週已有5名機組員染疫。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法