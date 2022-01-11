越晚越冷！冷氣團發威最冷時刻曝光 一張圖看懂各地低溫

入冬最強冷氣團來襲，預計持續影響到14日。氣象局指出，今晚至明晨是冷空氣最強時刻，北部最低下探8度、中部9度、南部10度。（擷取自臉書「報天氣-中央氣象局」）

2022/01/11 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷氣團來襲，預計持續影響到14日。氣象局指出，今晚至明晨是冷空氣最強時刻，北部最低下探8度、中部9度、南部10度，氣象局也製圖提醒民眾注意。

氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」下午在臉書PO圖說，這波冷氣團讓台南、花蓮以北都被冷到，台南以北、花蓮、金門地區朋友務必多注意，今晚明晨有10度低溫發生的可能。

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粉專指出，今日隨著強烈大陸冷氣團南下，氣溫從一早就一路下降，傍晚以前，台中以北及宜蘭花蓮，許多地方氣溫就降到12度以下，基隆七堵、新北石門、桃園大溪等地更有10度以下低溫，其他各地晚起也會轉冷。

氣象局提醒，晚至明晨冷空氣強度最強，北部約8到13度、中部9到14度、南部10到18度；宜、花、東8到16度；馬祖7到10度、金門10到12度、澎湖14到16度。另外，在沿海、空曠處體感溫度還會更低，氣象局也提醒民眾注意保暖，也注意幼兒、長者照顧。

氣象局說，天氣方面，水氣減少，但雲量仍稍多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

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