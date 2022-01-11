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    苗栗市整體發展規劃成果發表 邱鎮軍：非畫大餅認真執行

    苗栗市長邱鎮軍說明，苗栗市近期重大施政成果及未來短、中、長期的整體發展規劃。（記者張勳騰攝）

    苗栗市長邱鎮軍說明，苗栗市近期重大施政成果及未來短、中、長期的整體發展規劃。（記者張勳騰攝）

    2022/01/11 17:57

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市為苗栗縣首善之區，但人口數已淪為全縣「老三」，苗栗市公所前年9月啟動「苗栗市整體發展規劃」，苗栗市長邱鎮軍今天邀集市代、里長說明近期重大施政成果、2030年前短、中、長期之總體發展計畫；邱鎮軍指出，所規劃發展計畫，並非畫大餅，是以執行為出發點，市所團隊將認真執行，邁向「活力貓裏‧好客苗市」宜居城市願景。

    苗栗市公所指出，受國內外政經環境改變、產業結構變遷、人口老化與少子化現象等，導致苗栗市整體發展現況欠缺發展動能，人口持續緩慢減少，公所斥資200萬元委託規劃公司進行苗栗市未來10年內的長期總體發展計畫。

    苗市公所訂出12項重大發展計畫，短期2年內將推動西山掩埋場活化計畫、佈局低碳綠色運輸發展網絡、苗栗市整建長照衛福據點計畫、客家文化節慶社區參與計畫、公有及國營事業不動產多元再利用計畫、推動貓裏休閒農業區六級化及研擬苗栗市地方創生發展計畫等。

    邱鎮軍表示，苗栗市已完成火車東西站及周邊環境再造工程，並打通橫車路至自治路及中正路1363巷瓶頸道路等基礎建設，並通過設置苗栗市貓裏休閒農業區，玉華、清華、水源、文山、文聖社區活動中心也陸續落成。正進行中的有苗栗市公共造產納骨堂工程、全民運動館興建工程、貓裏山公園風雨球場、功維敘隧道長溜滑梯設施等計畫。

    邱鎮軍強調，市公所團隊將訂出計畫表，逐步落實短期、中期、長期市政發展建設，而整個規劃案的電子檔案公布於官網上供民眾點閱。

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