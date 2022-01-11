本土疫情增溫潮州年街夜市攤販觀望 報名攤數未見人龍

潮州春節市集今天舉行一般區報名登記，但人潮不如以往。（記者陳彥廷攝）

2022/01/11 16:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣知名的潮州春節假日市集今天是一般區攤位報名登記第1天，因為吸金力強，以往首日開放登記，總是會出現長長人龍，連去年也不意外，不過，隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情本土確診增加，攤販已出現觀望潮，今天並未出現以往人龍排隊的盛況，不過，潮州鎮公所指出，人潮還是比預期中多，強調將密切關注疫情發展。

至少30年歷史的潮州春節假日市集，開創24小時不打烊特色，加上位處屏東縣中心，擁台88快速公路及潮州火車站地利之便，是許多南台灣民眾春節必遊年街，今年擴大為除夕到初四的120小時。

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去年就因為春節時疫情有加溫趨勢，潮州鎮公所基於防疫考量停辦，令不少人扼腕，也讓大眾更加期待今年的市集，日前特區競標就開出新高，今天則是一般區的報名登記，共有425格攤位捲土重來，但疫情陡生，讓人關注後續發展。

以往為因應龐大抽籤人潮，因此將場地選在潮州體育館，但仍無法應付盛況，尖峰時人潮排到外部成為人龍，場內動線則由紅絨規劃為「貪食蛇」排隊，而看台上也滿是擠爆的民眾，在開春後可說是旺上加旺。

今天的人潮則較以往下滑許多，完全不見往常湧擠的景象，明顯是受到疫情增溫影響意願，而這個狀況其實從日前的特區競標就可看出，今年雖然因攤位合併創下新高的388888元，但62格特區中卻有22格未標出，同樣也是史上首見，也在今天納入一般區的額度。

潮州鎮公所表示，籌畫以久的年街當然是希望活絡地方經濟，但在抗疫的大方向下，若疫情仍不見平穩，最遲會在除夕前一週決定是否停辦，盡量讓攤商能提前因應，不過，今天雖然人潮不如往常多，仍來了438人登記，加上接下來還有2天報名，這個數字已出乎預期，只能突顯社會大眾真的悶太久了。

潮州春節假日市集往年排隊人潮，堪稱貪食蛇。（資料照，記者陳彥廷攝）

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