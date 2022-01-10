疫情升溫！屏東潮州、內埔年街照辦？ 公所：除夕前一週決定

潮州春節假日市集。（潮州鎮公所提供）

2022/01/10 23:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情增溫，屏東知名的潮州春節假日市集及內埔年街，去年皆因為防疫需求喊卡，如今面臨Omicron變種病毒株本土感染確診案例不斷增加，令人擔憂去年情形重演，對此，兩公所都指出，大家都已悶了1年，相對應如帳蓬等花費亦已發包，將密切關注疫情發展，若真的無法舉辦，將比照去年模式通知已報名或得標者，最晚除夕前一週會做決定。

內埔鄉公所2020年在疫情方興未艾之際，首度舉辦年街市集，當時一炮而紅，場地大攤位多又能遠眺大武山，最後統計達破百萬消費次數，吸金力十足，去年因防疫停辦，今年原訂除夕中午到初四深夜連續5天不打烊，日前特區競標開出高價，800攤位重磅回歸。

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至少30年歷史的潮州春節假日市集則開創24小時不打烊特色，加上位處屏東縣中心，擁台88快速公路及潮州火車站地利之便，是許多南台灣民眾春節必遊年街，今年同樣擴大為除夕到初四的5天5夜，日前特區競標也開出新高，將以466格攤位捲土重來。

相鄰兩鄉鎮的大型市集相互拉抬已成為遠近民眾年節走春首選，但去年就因疫情停辦，令不少人扼腕，如今疫情再陡增，讓人擔心舊事重演。

對此，兩鄉鎮公所皆表示，今年與去年不同，大眾接種疫苖涵蓋率提高，又有去年的防疫經驗，且目前事前籌備如帳篷、動線規劃及表演節目等大多都己就定位，大家又悶了一整年，目前仍期盼疫情平穩落幕順利平安復辦，但也強調，將持續關注疫情發展，倘若屆時疫情仍不可收拾，當然會停辦，最晚在除夕前一週就會決定並告知所有得標者。

內埔年街。（內埔鄉公所提供）

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