防疫旅館入住高峰期 中市返家居檢5％違規

台中市春節防疫專案要求高風險從業人員包括防疫旅館工作人員、防疫計程車司機必須完成兩劑疫苗施打且滿14天，也宣導施打第3劑。（市府提供）

2022/01/11 11:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節返國人潮進入高鋒，台中市目前居家檢疫人數達4277人，是平日的3倍，全市47間防疫旅館（居家檢疫替代所）共2993間房收住達7成4，市府評估人潮將於本週五、六（14、15日）達到最大量至8成。

另外針對居家檢疫選擇B、C方案，民政局進行居家查訪時發現，去年12月15日至今年1月9日，有160件不符二階段返家規定，約5.5%，包括同住家人未完整接種第2劑且滿14天，或無法1人1室等相關規定，輔導居檢者入住防疫旅館或申請集中檢疫。

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台中市長盧秀燕表示，中市防疫旅館目前還有765間空房，量能足夠，可供返鄉國人入住，她也強調，全市的防疫旅館從一開始就分流，不可收一般客、不可混住，因此一般旅客在春節來住中市旅宿很安全。

因北部防疫旅館發生感染事件，中市發布春節防疫專案，防疫旅館櫃台、房務、工務及清潔人員等第一線從業人員屬高風險人員，全市約有560人，必須完成2劑接種，第二劑施打未滿14天者，每3日公費快篩，未完整接種第二劑者必須退出第一線工作，如有違反將依傳染病防治法開罰3000到1萬5000元。

中市觀旅局韓育琪也說，防疫旅館第一線從業人員，即便打滿二劑疫苗，仍須每週公費快篩一次，時間至2月14日，後續將視疫情滾動式調整，另外為提高防疫力，也針對其中220人符合第3劑者，在今天及13日專案接種。

韓育琪指出，全市防疫旅館也依「COVID 19 因應指引:防疫旅宿設置及管理」在居檢者入住動線、房間設備、環境清潔、廢棄物清理及相關防疫措施在去年12月底完成稽核，市府之後會派員不定期稽查。

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