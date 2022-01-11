阿兜仔講台語超輪轉！「美國阿勇」取得雙認證

Youtuber美國阿勇（右）去年取得「全民台語認證」中高級（B2）及「台語白話字檢定」高級（C級），左為成大台灣語文測驗中心主任蔣為文。 （成大台文中心提供）

2022/01/11 11:15

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學台灣語文測驗中心舉辦全民台語認證及白話字檢定10多年，近年報考人數增加，且不乏外籍人士報考，拍攝台語教學影片、大力推廣台語的Youtuber美國阿勇，去年取得「全民台語認證」中高級（B2）及「台語白話字檢定」高級（C級）。

成大台灣語文測驗中心表示，取得雙認證的美國阿勇，台語能力相當於台語教學人員的資格。

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美國阿勇接受電話訪問時表示，參加台語認證主要是因為自己學習台語多年，想要試試看，「厝味厝味」，但並沒有計劃要去當台語老師，會繼續在Youtube推廣，一方面除了因為透過網路有機會讓更多人看見，另一方面他的影片不只教台語，同時也會討論社會及政治議題。

美國阿勇於2008年到台灣打工度假，之後更選擇留在台灣，原本學的是華語，約10年前搬到高雄之後，開始覺得在台灣生活只有華語是不夠的，因而開始學習台語，但因台語的教材及資源少，找不到適合的課本和老師，學習慢，與人聊天時常被說自己從課本上學來的語詞和真正對話時的台語不同，5年前更認真投入學習，也讓阿勇決定自編一套教材。

美國阿勇說，現在的台語課本用華文學台語，頭腦會不清楚，他想編一套現代式的課本，現在的台灣年輕人只要會看英語課本就看得懂，希望今年或明年完成編輯。

說得一口流利台語，且堅持要用台語訪問的美國阿勇，對於許多台灣人不會講台語，也提出一句呼籲供台灣民眾反思，「你為什麼那麼認真學外國的東西，自己的東西都沒尊重？」

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