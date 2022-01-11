沒搶到武陵農場內住宿還是能賞櫻 雄獅旅遊推2天1夜1999元起

武陵農場櫻花季將於2月登場， 雄獅旅遊宣布推出春季賞櫻花行程優惠。（雄獅旅遊提供）

2022/01/11 10:29

〔記者陳心瑜／台北報導〕武陵農場櫻花季將於2月登場，雄獅旅遊推出春季賞櫻花行程優惠，2天1夜最低價每人1999元起，2月5日至3月7日天天出發，保證入園。持不限面額紙本五倍券或國旅券報名指定團體行程，最高折扣1000元。

雄獅旅遊表示，行程保證入園，帶旅客至武陵農場漫步長達3公里的賞櫻步道，欣賞包含紅粉佳人、霧社櫻在內的十餘種櫻花美景，隔天再前往宜蘭羅莊櫻花步道，可以看見羅莊大排兩岸的千株櫻花綻放，晚上安排入住礁溪溫泉飯店，一解疲倦。

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若想在櫻花樹下體驗野餐樂趣，參加指定武陵櫻花2日團體行程，每位旅客加贈精緻午茶禮盒乙份，1日團體行程另可享用日式壽司便當，讓旅客在武陵農場一邊欣賞櫻花盛開的美景，品嚐美味餐點。

除了武陵農場，雄獅旅遊獨家包列櫻花季限定阿里山森鐵主線列車，有專屬導覽員隨車解說，領旅客走進鐵道櫻花林間，另贈獨家訂製的紀念車票及火車證書，2日團體行程每人最低價6699元起，含高鐵票。

此外，持不限面額之紙本五倍券或國旅券報名指定雄獅旅遊團體行程，可再額外享最高1000元折扣，等於將面額最高放大6倍。行程推薦「橫著走」二大農場賞櫻3日行程，走訪塵封18年的中橫公路，除了保證入園武陵農場外，還會前往有「台灣小瑞士」之稱的清境農場，在海拔1750公尺的森林秘境，享受野餐，每人最低萬元有找。

喜歡自然風景的旅客則可以選擇武陵櫻花季、太平山漫步2日行程，賞花之餘還至太平山森林遊樂區搭乘特色蹦蹦車，穿梭樹林、鐵橋，自由呼吸森林芬多精，探訪晴懷古步道，觀賞壯麗的雲海，行程最低價每人3700元起。

公路總局訂2月12日至2月28日訂為武陵農場櫻花季疏運期，武陵農場櫻花季疏運期今年每日限制進場6000人，除1800名住宿遊客外，其餘賞櫻民眾都需搭乘公共運輸、遊覽車才能上山。客運方面，假日台北車站－武陵農場每日限1200人、台北市府轉運站－武陵農場每日800人（平日320人）、宜蘭轉運站－武陵農場每日400人（平日320人）、羅東轉運站－武陵農場每日300人（平日200人）、三星鄉綜合運動場－武陵農場每日300人（平日200人）、梨山客運梨山－武陵農場每日200人。

武陵農場櫻花季將於2月登場， 雄獅旅遊宣布推出春季賞櫻花行程優惠。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊獨家包列櫻花季限定阿里山森鐵主線列車，有專屬導覽員隨車解說（雄獅旅遊提供）

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