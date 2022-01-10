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    中壢第3所國小預防性停課 1學生家長被居服員乾妹妹傳染確診

    桃市中壢區第3所國小在學校官網公布11日預防性停課1天。（擷自該國小官網）

    桃市中壢區第3所國小在學校官網公布11日預防性停課1天。（擷自該國小官網）

    2022/01/10 21:58

    〔記者李容萍／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布新增6例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土案例，均在桃園，桃園市中壢區有第3所國小今晚8點30分接獲市府教育局體健科通知，有1名學生家長於今日篩檢確診感染，奉教育局指示明天（11日）該校約1600多位學生將實施預防性停課1天，同時校內將進行全面清消作業。

    據桃市府新聞處表示，這所預防性停課1天的中壢某國小，為針對案17507（居服員的乾妹妹）的職場擴大採檢，檢驗出其同事確診，並匡列其家人與接觸者，該同住小孩就讀該國小。因此，全校進行預防性停課1天，相關個案說明由指揮中心統一發布。

    該國小校長今晚受訪表示，明天預防性停課期間適逢期末定期評量第1天，因此將原訂評量日期順延1日辦理，改於12、13日相同時段進行，校方除密切留意最新疫情變化狀況，停課期間請同學在家自主健康管理、線上學習，及減少非必要外出。因事出緊急，若家長臨時無法安置孩子，可於上、下學時間自行接送，學校將妥善安排學習課程。

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