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    警報暫時解除！桃園中壢2國中明恢復上課 新增據點持續採檢

    桃市衛生局今日下午新增自強市民活動中心採檢站，以強化華勛地區採檢量能。（記者李容萍攝）

    桃市衛生局今日下午新增自強市民活動中心採檢站，以強化華勛地區採檢量能。（記者李容萍攝）

    2022/01/10 21:49

    〔記者李容萍／桃園報導〕Omicron變種病毒株傳播力驚人，中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布，新增6例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例，均在桃園市，都是因桃園機場群聚感染擴散，目前桃園市已有3所國中、2所國小停課，其中，中壢區2所國中今天早上開始停課，因密切接觸的學生採檢都陰性，預防性停課結束、明日恢復上課，另龜山區某國中今天下午起預防性停課，仍待採檢結果，至於2所國小都因各有學生確診，今起停課14天到寒假。

    由於桃機疫情持續延燒，手推車人員與居服員夫妻的可能傳播鏈發展引發外界關注，且已確診的一家3口都有其他接觸者確診，桃園市政府衛生局強化中壢區華勛地區周邊採檢，除了原有的龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢中正公園、中壢黎明公園、桃園中路運動公園，原平鎮第一市民活動中心採檢站撤除，今日下午2點至5點改在中壢區自強市民活動中心設置採檢站，提供內壢地區如有足跡重疊的市民採檢使用；原自強市民活動中心社區接種站改由慈濟中壢志業園區及榮民服務處提供接種服務。

    桃園市衛生局因應桃機事件臨時採檢站採檢，也公布近日採檢結果：4日採檢196位，其中195陰性、1陽性（案17266）；5日採檢1042位，檢驗結果全數陰性；6日採檢1611位，其中1608陰性、3陽性（案17368、17369、17370），7日採檢2015位，檢驗結果全數陰性；8日採檢652位，其中651陰性，1陽性（案17473）；9日採檢1193位，其中1192陰性，1陽性（案17507）；10日採檢1293位，其中158陰性，1135檢驗中。累計採檢8002位，其中6861位陰性、6位陽性、1135位檢驗中。

    桃園市長鄭文燦今日強調，學校一定要沒有風險才能恢復上課，有確診個案該校就要停課14天，且一確診後，該班同學若有跨班活動，有接觸的師生、有就讀安親班或補習班都要採檢。

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    桃市中壢某國中預防性停課解除明恢復上課。（記者李容萍攝）

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    桃園市政府公布相關染疫確診圖。（桃市府提供）

    桃園市政府公布相關染疫確診圖。（桃市府提供）

    桃市衛生局今日下午新增自強市民活動中心採檢站，以強化華勛地區採檢量能。（記者李容萍攝）

    桃市衛生局今日下午新增自強市民活動中心採檢站，以強化華勛地區採檢量能。（記者李容萍攝）

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