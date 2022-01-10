退休國教署長吳清山送乒乓球到花蓮 要「培養下個小林同學」

吉安鄉光華國小桌球社學生張潘豐緯（左）、張祖睿（右）搭檔桌球雙打，與到校參加捐贈活動的貴賓一起打球，二人都說，只要站在球台邊，聽到球在球台拍擊聲音就會熱血沸騰。（記者花孟璟攝）

2022/01/10 20:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕教育部國民及學前教育署前署長吳清山退休後，與多位教育界退休人士組「111教育發展協進會」，今天（10日）送20張嶄新的國際標準規格專業桌球檯及球拍、比賽用球等，給花蓮縣10所偏鄉中小學。吳清山說，希望每個孩子至少培養一樣專長，桌球就是很棒的選擇，也希望培養出更多小國手，成為「下一個小林同學」。

111教育發展協進會是2015年成立，成員都是教育部、教育局或教育界的校長主任，2022年的「乒乓傳愛」活動，第一站選擇到花蓮縣舉辦，共有國風國中、平和國中、中原國小、光華國小、壽豐國小、三棧國小、平和國小、北林國小、紅葉國小、明利國小等共10所偏鄉中小學，每校獲贈價值1萬元的桌球臺2張，另有準備球拍、比賽用球送學校。

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捐贈儀式今天在吉安鄉光華國小舉辦，協進會包括理事長吳清山、前台北市教育局主秘謝麗華、國家教育研究院王令宜、台北市府教育局聘任督學方慧琴、前桌球國手王李中癸等9名成員參加。

吳清山說，111教育發展協進會成立的目標「一校一特色、一生一專長、一個都不少」，就是希望孩子在課業學習之外，能夠至少有一項專長興趣。他認為，後疫情時代最好的選擇是多運動，乒乓球就是其中一項好選擇，因為只要有桌子、球拍及乒乓球，隨時都可以打，他說，每校2個球臺希望讓大家多多打球，讓桌球在花蓮能有更多優秀小選手成為國手，在世界舞台發光。

看到嶄新的球桌、球具，光華國小小朋友立刻手癢起來躍躍欲試，等捐贈典禮一結束立刻開心打球！光華國小桌球社同學張潘豐緯、張祖睿也立刻拿起新拍子在新球桌「感受一下」！2人都說，很喜歡打桌球「只要聽到球與球拍、球桌連續拍擊的乒乓聲響，就會熱血沸騰」；也有六年級學生說，很喜歡打桌球「下課時都要跑第一個去卡位」，沒搶到就只能排隊，能夠有新球桌十分開心。

前教育部退休署長吳清山（後排中左，紅色上衣）及多位教育界人士共同組成「一一一教育協進會」，今天到花蓮進行「乒乓傳愛」活動，贈送20張國際標準桌球球台給10所學校。（記者花孟璟攝）

嶄新的國際標準乒乓球桌一台要價約一萬元，每校獲贈2張，現場大小朋友在捐贈典禮完成後，立刻開始打球切磋球技。（記者花孟璟攝）

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