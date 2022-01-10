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    中州科大烏干達學生疑淪「黑工」 校方喊冤︰幫忙篩選打工資訊

    中洲科大表示，學校經常安排外籍生走出校園認識台灣文化，促進異國交流，友善對待外籍生。（中州科技大學提供）

    中洲科大表示，學校經常安排外籍生走出校園認識台灣文化，促進異國交流，友善對待外籍生。（中州科技大學提供）

    2022/01/10 20:24

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化員林中州科技大學，被控課堂上應以英文上課，卻多用中文授課，害學生聽「聽攏嘸」無法學習，另外也涉嫌替非洲烏干達學生派往工廠當黑工等，教育部以中州科大有重大違失，即日起禁止招收境外學生，並列專案輔導學校，且予扣減相關補助經費等懲處，對此中州科大喊冤表示，校方對外籍生友善，幫忙篩選打工資訊，並非指控所言，希望教育部明查。

    中州科大研發長陳坤佐表示，中州科大收有10多名烏干達學生，校方招生時是以學費減半為條件，而非承諾每位都有發獎學金，當然成績優秀者另算，另外這些外籍生是一般生，並非專班生，來台本來就需學習中文，這也是他們來台目的，所以上課教授本來不會有全英文教學內容，對於外籍生認知有落差，會再溝通。

    陳坤佐說，鑑於部分學生經濟不佳，校方篩選校外工讀資訊，有中文成績佳者，選擇去英語教室當助教，或是去火鍋店當服務生，中文差者則去工廠，這類工讀方式，相對國人到國外留學打工也是稀鬆平常，為何外國人來台灣讀書就要被指說黑工？

    「校方對外籍生其實很友善！」陳坤佐說，台灣人對外國人本來就熱情，校方亦是，而且學校也經常利用假期安排外籍生走出校園，認識台灣文化，促進異國交流，對於被教育部懲處感到無奈，希望教育部能查明真相，中州科大經得起考驗。另外媒體報導教育部相關處置，校方目前尚未收到公文，後續將再研議。

    中州科大被指控讓烏干達外籍生淪當黑工，遭教育部懲處。（資料照）

    中州科大被指控讓烏干達外籍生淪當黑工，遭教育部懲處。（資料照）

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