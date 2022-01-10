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    高雄酒駕釀一家1死3重傷 社會局將首批愛心捐款792萬元交家屬

    社會局彙整第一批愛心捐款792萬9813元，並以開立支票的方式，由社會局副局長葉欣雅將捐款支票交給林家家屬。（社會局提供）

    社會局彙整第一批愛心捐款792萬9813元，並以開立支票的方式，由社會局副局長葉欣雅將捐款支票交給林家家屬。（社會局提供）

    2022/01/10 18:22

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄林姓一家人遭酒駕者撞擊1死3傷，高市社會局協助開立社會救助金專戶，從1月4日開始，各界愛心捐助踴躍，社會局彙整1月4日至7日已入帳並完成核對的款項，合計1322筆共792萬9813元，並以開立支票的方式，由社會局副局長葉欣雅將捐款支票交給林家家屬。

    收到第一批的市府代收捐款，林家家屬表逹對各界愛心的感謝，家屬說，車禍發生後，他們非常痛心，擔心後續的醫療復健及生活重建等費用。幸好有民眾愛心捐助，讓已退休健康欠佳的兩老，不用再煩惱相關費用，家屬謝謝各界捐助及高雄市政府的協助。

    社會局表示，自酒駕事故發生後，市長陳其邁指示社會局派社工人員關懷協助家屬，協助安排臨托資源，讓家屬可以到醫院照顧家人；市長也自掏腰包捐款10萬元協助林家。

    除長庚醫院支持林爸爸和2姐妹接受治療的醫療費用，社會局也媒合英倫牙醫體系，捐助姊姊所需全口牙齒重建費用，並安排法扶律師提供車禍理賠、相關法律問題諮詢等，協助家屬度過難關。

    社會局表示，目前捐款仍持續增加中，後續帳務彙整確認後，會分批轉交給家屬運用，社工也將持續關懷，協助家屬回復自立的正常生活。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    社會局彙整第一批愛心捐款792萬9813元，並以開立支票的方式，由社會局副局長葉欣雅將捐款支票交給林家家屬。（社會局提供）

    社會局彙整第一批愛心捐款792萬9813元，並以開立支票的方式，由社會局副局長葉欣雅將捐款支票交給林家家屬。（社會局提供）

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