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    南市府恢復防疫記者會 籲打第3劑、年貨大街禁試吃

    台南市政府今天下午恢復線上防疫記者會，市長黃偉哲呼籲市民踴躍施打第三劑。（南市府提供）

    台南市政府今天下午恢復線上防疫記者會，市長黃偉哲呼籲市民踴躍施打第三劑。（南市府提供）

    2022/01/10 18:06

    〔記者蔡文居／台南報導〕國內本土疫情升溫，台南市政府今天下午恢復線上防疫記者會，市長黃偉哲表示，自本月8日以來，台南市已逾2萬人施打第三劑，為加強防疫，請市民踴躍施打第三劑，至於市場及夜市、年貨大街必須管制主要出入口、提供體溫量測及酒精、洗手設備、禁止邊走邊吃及試吃。

    成大、奇美等醫院加開疫苗注射

    市長黃偉哲今天率市府團隊召開線上直播防疫記者會，他表示，目前「1922」疫苗預約平台還未重啟，民眾要施打疫苗可以到南市衛生局網站查詢，民眾可透過「疫苗地圖」或打電話預約。而台南大型醫院，像成大醫院週六有加開莫德納疫苗7500個名額，奇美醫院週六也有加開500劑BNT疫苗，而1月22日則加開1000劑的莫德納，民眾可依醫院規定進行預約施打。

    另外，民眾不管是逛夜市還是到市場採買，都應全程戴口罩、落實實聯制登記、保持社交距離，市場及夜市也必須管制主要出入口、提供體溫量測及酒精、洗手設備、禁止邊走邊吃及試吃、定期環境清消。年貨大街的部分也比照辦理，並做好攤商健康自主管理，南市府將不定期執行防疫宣導及稽查。

    衛生局疾管科長林曉玫說，南市自1月8日以來，截至今天已有2萬398人施打第三劑。13日、14日兩日下午2點半至4點，於家樂福仁德店增設BNT疫苗接種站，採隨到隨打。至於，春節防疫旅館，只要民眾有申請媒合，都會協助媒合，不會有防疫旅館不夠的問題，有需求的民眾，可以直接打2880180防疫專線，或是上衛生局網站申請媒合。

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