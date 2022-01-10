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    鼓勵學校恢復用餐隔板 柯文哲：1週10例不明感染將停止內用

    台北市長柯文哲今表示，鼓勵學校恢復用餐隔板，1週若有10例不明感染，北市將停止餐廳內用。（記者田培華攝）

    台北市長柯文哲今表示，鼓勵學校恢復用餐隔板，1週若有10例不明感染，北市將停止餐廳內用。（記者田培華攝）

    2022/01/10 17:13

    〔記者鄭名翔／台北報導〕本土疫情再升溫，台北市議員王鴻薇呼籲台北市政府應恢復校園、餐廳用餐使用隔板；對此，台北市長柯文哲今表示，只要在不影響民生經濟的預防措施都可先執行，將鼓勵學校恢復使用用餐隔板，另外配合中央防疫規定，宴會用餐禁止逐桌敬酒，而管制逐步加嚴，若達到一週內出現10例不明感染將停止內用。

    王鴻薇指出，桃園機場群聚案例增加，而台北市屬北北基桃共同生活圈，北市府應立即加強防疫作為，恢復校園及餐廳的用餐隔板，既保障學童、民眾安全也不至於影響商家，尤其即將進入春節，許多聚會、活動均在進行中，防疫措施不可輕忽。

    柯文哲今主持北市防疫記者會時表示，只要是不影響民生經濟的預防措施都可優先執行，北市府將鼓勵校園恢復用餐使用隔板；此外，配合中央防疫規定，餐廳仍可內用吃飯，但宴會不可逐桌敬酒。

    柯文哲指出，經歷過去年5月大規模疫情後，對於相關防疫措施升級程度都有標準，而目前仍維持二級警戒但逐步加嚴，若疫情失控致一週內出現10例不明感染源案例，將停止餐飲內用。

    此外，柯文哲再次呼籲，因過去疫情趨緩，民眾對實聯制也較為輕忽，主張應下載「台北通」App並綁定悠遊卡，成為記名卡證後，未來刷卡搭乘各大眾運輸工具均可同步完成記名實聯制，方便疫調追蹤，而北市府也將把刷卡實聯制機器廣設至各公共場館，呼籲民眾多加利用。

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