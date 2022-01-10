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    北市第3劑疫苗預約3小時搶光 柯文哲：下週加開7處中型接種站

    台北市長柯文哲今表示，預估到本月底北市有110萬市民符合接種第三劑疫苗資格，北市府預計下週將增開7處中型接種站提升注射量能，本週五早上9點再次開放預約。（記者田裕華攝）

    台北市長柯文哲今表示，預估到本月底北市有110萬市民符合接種第三劑疫苗資格，北市府預計下週將增開7處中型接種站提升注射量能，本週五早上9點再次開放預約。（記者田裕華攝）

    2022/01/10 16:44

    〔記者鄭名翔／台北報導〕本土疫情再升溫，台北市疫苗預約系統今早追加第三劑疫苗接種不到3小時便額滿；台北市長柯文哲今表示，預估到本月底北市有110萬市民符合接種第三劑疫苗資格，北市府預計下週將增開7處中型接種站提升注射量能，本週五早上9點再次開放預約。

    柯文哲今主持北市防疫記者會指出，國際疫情十分嚴重，尤其歐美國家正在急速蔓延，也使台灣疫情較為緊張，因此今早開放10萬8794劑第三劑疫苗預約，光前15分鐘就已預約4萬多人，不到3小時就全數額滿，顯示國人也對疫情開始焦慮。

    柯文哲説，過去中央限制接種兩劑後須滿5個月才可施打第三劑，近期則修改為間隔12週即可，因此估算至本月底北市戶籍人口約110萬人符合接種第三劑資格，但若未先做好先後順序恐會排擠緊急需求對象，故北市府仍優先調撥一定量能供機場、防疫旅館、醫院相關人員優先接種。

    柯文哲表示，因應符合資格的110萬市民需求，台北市除現有的診所、健康服務中心及醫院接種站外，預計於下週將再開啟7處中型接種站，提升注射量能，並於本週五早上9點開放預約。北市府稱，加開後下週每日預計增加5000劑量能。

    柯文哲說，因每天至台北工作、活動的外縣市人口約80多萬，北市不限制設籍接種；副市長蔡炳坤補充，除了網路預約外，各大醫院仍持續提供各種疫苗接種，每週維持約7萬多的量能，而台北車站目前也持續提供第一、第二劑的莫德納疫苗接種，而中央也保障整體疫苗量至月底供應無虞。

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