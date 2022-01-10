竹縣新豐山崎地區都計通盤檢討公告中 1/12辦座談會

新豐鄉公所表示，因應人口快速成長帶來的都市發展需求，正依都市計畫法相關規定，針對山崎地區辦理都市計畫通盤檢討公告徵求意見，並預定本週三（12日）上午10點起在公所舉辦座談會。（記者廖雪茹攝）

2022/01/10 16:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉總人口數為新竹縣第四大鄉鎮市，近5年人口成長率更僅次於竹北市，特別是山崎地區新興社區林立，新豐鄉公所表示，因應人口快速成長帶來的都市發展需求，正依都市計畫法相關規定，針對山崎地區辦理都市計畫通盤檢討公告徵求意見，並預定本週三（12日）上午10點起在公所舉辦座談會，歡迎鄉親出席參加。

新豐鄉公所表示，這次都市計畫通盤檢討共有4案，包括「變更新豐（山崎地區）都市計畫（第四次通盤檢討）案」、「變更新豐（山崎地區）都市計畫（部分農業區為第三種住宅區、第二種商業區、機關用地、公園用地、公園兼兒童遊樂場用地、綠地用地、廣場用地、廣場兼停車場用地、道路用地）細部計畫（第一次通盤檢討）案」「變更新豐（山崎地區）（原機二用地）細部計畫（第一次通盤檢討）案」「變更新豐（山崎地區）松林社區細部計畫（第二次通盤檢討）案」。

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4計畫自去年12月27日起公告30日，在新竹縣政府產業發展處和新豐鄉公所公告徵求意見，預計12日上午10點和11點，在鄉公所3樓會議室舉辦座談會。

前竹北市民代表許育綸建議原利用河道加蓋的停一、停二用地，變更為公園或綠地，以符合開蓋的當代工程思維，停車用地則另擇公有地變更。

公所主秘劉家佑表示，民眾對上述現行都市計畫有任何意見，歡迎12日出席座談會或在公告期間以書面意見提出，經廣納民意，後續將依程序召開都市計畫審查會。

新豐鄉公所表示，因應人口快速成長帶來的都市發展需求，正依都市計畫法相關規定，針對山崎地區辦理都市計畫通盤檢討公告徵求意見，並預定本週三（12日）上午10點起在公所舉辦座談會。（記者廖雪茹攝）

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