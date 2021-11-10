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    爭取近20年！台19甲線關廟瓶頸路段 政府斥13億拓寬

    台19甲線關廟的深坑、布袋路段束縮，政府將斥資13億元拓寬。（記者吳俊鋒攝）

    台19甲線關廟的深坑、布袋路段束縮，政府將斥資13億元拓寬。（記者吳俊鋒攝）

    2021/11/10 21:21

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台19甲線是台南境內重要的南北向道路，但在關廟區的深坑、布袋段，因進入聚落，出現束縮，形成瓶頸路段，由於大小車輛往返頻仍，在有限的車道空間內相當擁擠，嚴重影響交通，地方持續爭取拓寬，政府回應民意，斥資13億元進行改善，預計明年啟動。

    市政府工務局長蘇金安表示，關廟台19甲線的拓寬改善，全程約5公里，分3段辦理，前兩案從南雄路一段516巷起，往南至國道三號高架橋下，長度就有3.45公里，範圍以深坑、布袋里為主，正辦理設計。

    前兩案預計明年開始施作，而在高雄、台南交界附近還有1標工程，北起南雄南路830巷，南至南雄橋銜接高雄阿蓮民族路，目前也在辦理設計、環評作業，將接續執行，改善路段都將拓寬成20米。

    台19甲線關廟瓶頸段的改善，地方爭取近20年，蘇金安指出，該道路串聯關廟，是北往科學園區、南至高雄重要的交通動脈。

    只是在五甲里以南的路段，寬度才8至15公尺，雙向空間狹窄，形成束縮，且兩側緊鄰聚落、工廠與學校，大小車輛擁擠，通行不易，對居民安全也形成威脅。

    蘇金安說，未來關廟往來高雄間的瓶頸路段改善完成後，將大幅提升民眾交通安全性與易行性，並有利於帶動周邊產業與觀光發展。

    而沿線的大洲橋、保安橋、南雄橋等，因年代久遠，建物結構老舊，也會一併拓寬、改建，讓高鐵以東的南北向路廊更健全。

    台19甲線關廟的深坑、布袋路段束縮，政府將斥資13億元拓寬。（記者吳俊鋒攝）

    台19甲線關廟的深坑、布袋路段束縮，政府將斥資13億元拓寬。（記者吳俊鋒攝）

    台19甲線上的保安橋，完工迄今近40年，將隨道路拓寬一併改建。（記者吳俊鋒攝）

    台19甲線上的保安橋，完工迄今近40年，將隨道路拓寬一併改建。（記者吳俊鋒攝）

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