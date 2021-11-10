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    中市清潔隊招考300名臨時人員 月薪近3萬4

    中市清潔隊招考300名臨時人員，測驗資源回收分類技能與體能。（市府提供）

    中市清潔隊招考300名臨時人員，測驗資源回收分類技能與體能。（市府提供）

    2021/11/10 21:10

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市清潔隊臨時人員甄選19日報名、12月考試，環保局預計進用300人，包括一般類組、儲備駕駛及汽修類組、環保專業等類組，每月薪資加上清潔獎金可達3萬3千多元，並能優先遞補正式隊員，享有準公務人員保障及津貼，每次甄選幾乎都搶破頭，錄取率僅1成到1成3。

    全市環保局清潔人員為3675人，原定年初舉行臨時人員甄選，受疫情影響，延至年底，這次將進用300人，清潔隊人員待遇穩定、有保障，進用臨時人員每月基本薪資約為2萬5769元加上清潔獎金8000元，月薪可達約3萬3769元。另擔任駕駛者，薪資以實際從事駕駛天數核予駕駛薪資差額及駕駛安全獎金。

    環保局指出，正式隊員薪資則有專業加給1萬5860元，月俸額從1萬6335至1萬8515元級距，再加清潔獎金8000元，薪水總計有4萬195至4萬2375元。

    清潔隊待遇不錯加上比照準公務員保障，近年報名清潔隊員數有2500人到2600人，錄取錄僅10%到13%，甄選採資源回收分類技能與體能二項測驗，均於12月12日當日進行，兩項測驗成績比重各佔50%。環保專業類組另增加筆試測驗，於12月11日進行筆試。

    這次甄選包括一般類組162名、儲備駕駛及汽修類組80名、社會關懷類組48名及環保專業類組10名，遞補清潔隊離職與退休人員缺額，將依實際職缺及錄取類組成績名次，依序分發進用至候用完畢為止。此次甄選增加環保專業類組，需具大學以上學歷及汽車以上駕駛執照才可報考。

    中市清潔隊招考300名臨時人員，測驗資源回收分類技能與體能。（市府提供）

    中市清潔隊招考300名臨時人員，測驗資源回收分類技能與體能。（市府提供）

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