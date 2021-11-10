台灣黑熊重返海岸山脈？ 林務局難認定：自動相機監測中

林務局在永豐村受害田區附近草叢架設紅外線相機，在可能的獸徑上有拍到台灣獼猴出沒，林務局表示，目前自動相機持續監測中。（林務局提供）

2021/11/10 19:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕海岸山脈50年未見台灣黑熊出現，花蓮富里鄉永豐村山區稻田，農民上月25日拍到疑似小黑熊出沒影片。在地方要求下，林務局昨下午再度到田區現勘，野生動物保育專家師大教授王穎也會同前往，惟未發現新跡證。林務局花蓮林管處長黃群策說，周遭環境沒有發現熊的蹤跡，尚無法確認，首要之務還是先確認是否熊回來了，才能訂出相對的保育措施，目前自動相機仍監控中。

山區疑似有熊的消息，連日來讓當地農民害怕，富里鄉民代表葉家鴻上週質詢時，要求富里鄉公所發文給林務局確認「到底是不是熊」？為此林務局花蓮林管處昨邀集富里鄉公所、鄉民代表孫永承、永豐村長陳美月等前往現地勘查。黃群策說，為慎重起見，昨會同國立台師大退休教授王穎到場，檢視田間有發現山豬蹄印及糞便，未發現熊跡或新的證據；至於紅外線相機監測，從上月26日起到昨天為止，半個月時間並未拍到黑熊，只有拍到山羌、松鼠、獼猴等野生動物。

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他說，影片中黑熊只拍到背影，且耳朵、尾巴、身形及行為模式，「到底是山豬還是黑熊，學者意見不一」，且「黑熊會不會吃稻子」學界迄今無定論，因此自動相機仍持續監測中，並呼籲村民持續做好防熊工作，避免人熊衝突。

針對富里鄉農會收購稻米、不收割留給黑熊吃「自助餐」的部份，黃群策也說，林務局是站在保育台灣黑熊的立場，首要任務「先透過監測以證實海岸山脈有沒有熊」，再來談後續的保育措施，所以自動相機仍持續監控中。

海岸山脈西側的富里鄉永豐村山區水梯田，上月25日傍晚被陳姓農民拍到「小熊出沒」影片，一度傳出有獵人蠢蠢欲動。幸經農民通報富里鄉農會後轉報林務局；由於該田區是富里鄉農會契作的有機水稻田，推動里山農業的農會總幹事張素華上月27日更霸氣宣佈，陳姓農民5分地的受害稻田不收割，由農會保證價格收購，「稻子留著讓台灣黑熊吃個飽」！

花蓮林管處長黃群策說，第一時間從影片研判，疑似為台灣黑熊小熊，26日傍晚林務局花蓮林管處、野灣野生動物保育協會人員26日到場勘查，在田間只找到山豬蹄印，前往周遭森林環境尋覓亦未發現黑熊爪痕等證據，「到底是黑熊、還是山豬」？當時經請教多位野生動物研究學者專家，莫衷一是。

由於50年前海岸山脈確實曾有台灣黑熊分佈，林務局26日傍晚先架設1部紅外線自動相機後，當晚玉里工作站又於小熊溜走的路徑方向的草叢、森林，補架設2部自動相機，監控可能出現的熊蹤，同時也發給居民熊鈴、防熊噴霧，並宣導將廚餘、飼料收拾妥善，防止人熊衝突。

林務局在永豐村受害田區附近草叢架設紅外線相機，拍到山羌在附近草叢活動。（林務局提供）

農民在海岸山脈富里鄉永豐村稻田，用手機拍到疑似台灣黑熊身影。（陳姓農民提供）

富里鄉永豐村疑似出現台灣黑熊的稻田，富里鄉農會上月霸氣宣佈保價收購，留給黑熊吃到飽，林務局則站在保育黑熊立場，持續觀察監測，以釐清黑熊是否重返海岸山脈。（資料照，記者花孟璟攝）

富里鄉公所行文林務局要求釐清是否為台灣黑熊，以安民心。為此林務局昨找台灣師大退休教授王穎（左一），與富里鄉公所秘書許仰鎧（右一）等，昨天前往富里鄉永豐村田區勘查，但沒有發現新跡證。（林務局提供）

師大退休教授王穎（中）低頭翻找田間的動物腳印。（林務局提供）

富里鄉公所行文林務局要求釐清是否為台灣黑熊，以安民心。為此林務局昨找師大退休教授王穎（右一），與富里鄉公所秘書許仰鎧（右二）、鄉民代表孫永承（左一）、林務局花蓮林管處玉里工作站主任周源樹（右四）等，昨天前往富里鄉永豐村田區勘查，但沒有發現新跡證。（林務局提供）

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