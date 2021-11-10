玄大藝創系張家豪 創下聯邦美術新人獎最年輕首獎得主

作品有雞蛋的角落，看似沒有關聯的靜物擺設，卻是一種無慾而為的心境之旅。 （校方提供）

2021/11/10 17:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕玄奘大學藝術與創意設計學系大一新生張家豪，以「日常的隨意」系列作品，榮獲第24屆「聯邦美術新人獎」的首獎殊榮，不僅獲得高額40萬元的獎金，同時年僅18歲的他，更創下該獎項最年輕的首獎得主紀錄！

「聯邦美術新人獎」為界內年度盛事之一，提供藝術新秀們「被看見」的閃耀舞台，獎金亦相當優渥。本屆新人獎得主張家豪從小熱愛繪畫，在每個求學階段均受到諸多老師的提點與鼓勵，於就讀復興美工高三時，即獲得「全國學生美展」西畫類首獎。其後面臨大學升學選擇，張家豪雖然透過獎項可以申請到公立學校就讀，但他清楚自己在每個階段所追求的目標，思考自己如何在創作上獲得昇華成長，經過多方的比較，最終以榜首考上玄奘大學藝創系就讀。

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張家豪表示，上大學後，希望透過生活的感悟及學習，讓作品能不斷的昇華，也希望畢業後可以繼續念研究所，往藝術創作之路不斷的邁進。

這次參賽的「日常的隨意」系列作品，主要是描寫從小生長在嘉義農村的自己，對於城市的快節奏及生活的條條框框一直無法適應。在多年以後，仍然懷念起小時候農村生活的點點滴滴，也許很隨意，也許無慾而為，借此懷鄉的系列作品來表現自我心靈的深處。

玄奘大學藝術與創意設計學系主任翁梁源表示，張家豪的作品風格以簡練的構圖形式融合平日的生活物件，其高超的描繪寫實功力，奠定了他的照相寫實的風格，同時也創下「聯邦美術新人獎」最年輕的首獎得主。其認真執著的態度，不僅是可造之材，也已具備成為一名成功藝術家的基因，後續透過不斷的努力提升，將是可期的明日之星！

作品自由的白米，令作者想起務農祖父的稻田。（校方提供）

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