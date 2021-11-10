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    200元屏東券還有3萬人未領 只到11/18為止

    屏縣府籲中獎縣民趕快領取200元屏東券並踴躍消費。（圖取自屏東縣長潘孟安臉書）

    屏縣府籲中獎縣民趕快領取200元屏東券並踴躍消費。（圖取自屏東縣長潘孟安臉書）

    2021/11/10 15:04

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕帶動在地消費，屏東縣政府推出縣民專屬的200元、共8萬8888份的屏東券，已在4日抽出，但至今為止，仍有約3萬份的屏東券未領取。縣長潘孟安呼籲中籤而未領取的縣民，18日前快至超商7-11 ibon機器列印。

    屏東券登記參與抽籤人數為37萬6078人，4日電腦隨機抽出8萬8888名幸運兒，中獎率約23.6%，中獎者當天全部以簡訊通知。

    潘孟安表示，目前領取者有5萬多名，也就是還有約3萬名還沒有領券，領取日期到18日，籲請屏東券中獎鄉親趕快至超商7-11 ibon機器列印，並踴躍消費。

    屏縣府城鄉發展處統計，已領取者有5萬7240人，還有約3.1萬人未領取，屏東券有50元2張、100元1張，領取後即可使用，有效使用期限至今年12月31日止。

    屏縣府表示，可使用屏東券的合作店家範圍遍及市場、夜市、百貨賣場園區、市集及一般餐飲店家，適用領域廣泛，已逾千家；合作店家收到屏東券後至財稅局兌換，目前已兌換了22萬2950元的現金。

    屏縣府除了推出縣民專屬的屏東券，也推出不分縣市民眾、只要在屏東縣消費就能參加的「屏東購好禮」抽獎活動，至目前已經登錄30萬8204筆消費，消費總金額高逾6.1億元，週五下午4點是第5次抽獎，將抽出iphone及Gogoro機車等獎品。

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