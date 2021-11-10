體驗參與監督市政 成大政治系師生參訪南市議會

成功大學政治學系師生一行約50人今天到南市議會旁聽市政總質詢議程，了解市議會運作情形。（記者王姝琇攝）

2021/11/10 13:29

〔記者王姝琇／台南報導〕成功大學政治學系主任洪敬富及教授丁仁方，今天（10日）上午帶領修習「台灣地方政府與政治」課程的學生到南市議會了解議會運作情形，除了到旁聽席觀看市政總質詢議程之外，並先後與市議員林易瑩、王家貞等人座談，議長郭信良也親自接見，讓學生們度過收獲滿滿的整個上午。

郭信良說，政治學系與議會接洽時只有約25位學生表示出席，沒想到學生們對市議會運作很感興趣，人數不斷增加，最後來了近50名學生，讓他對成大政治學系學生的好學留下深刻印象，也很高興越來越多年輕人願意來親近了解議會。

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郭信良表示，南市議會在去年9月15日，得到公民監督國會聯盟評比，是全國22縣市議會裡，地方議會透明度第一名，這份榮耀是全體議員努力的成果，也代表著南市議會很樂意公開議事進行的過程，讓全民一同來參與監督市政。大家除了可以來到議會旁聽，也能上網看直播，隨時知道議會動態。

郭信良並介紹，第6次定期會的重要任務之一是審查台南市111年度總預算，第3屆議員們對每筆預算都非常在乎，逐條審查，如果仔細聽，可以大大增進對台南市政的認識，歡迎學生們再來旁聽，感受議員們是如何在議會這個民主殿堂為民喉舌，爭取市民福祉。

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