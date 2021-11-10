永康騎樓長期遭占用學生與車爭道 市府︰增加見警率、取締違規

南市議員林易瑩（圖中）質詢時指出，永康學區周邊因騎樓步道遭占用，學生被迫走在機慢車道上險象環生，猶如「通學障礙賽」。（記者王姝琇攝）

2021/11/10 13:03

〔記者王姝琇／台南報導〕南市議員林易瑩今日於市政總質詢針對永康區交通危險路段提出關切，呼籲市府重視行人路權，改善危險路段降低肇事率等。市府回應，目前已完成139公里的騎樓暢通，未來也會持續優先處理騎樓暢通，易肇事路段則以增加見警率及落實取締違規等方式處理。

林易瑩指出，台南今年上半年十大肇事路口第1、2、5名都在永康區；因沒有人行道可走，學生成群走在機慢車道上的危險畫面每天都看得到；據統計，台南今年1至8月A1（死亡）事件達208人，與高雄並列台全台最高；各種現象都凸顯行人路權受到壓迫、易肇事路段未能改善等，盼市府重視並積極改善。

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市長黃偉哲回應表示，首先應將騎樓暢通，把騎樓還給用路人，所以「騎樓暢通」會列為最優先處理；另易肇事路段則透過見警率增加、落實取締違規等方式處理。警局除針對違規停車佔用行人行走空間加強告發之外，11月份起也對易肇事路口規劃專案編排警力加強執法取締違規。

據統計，永康區易肇事地點包括中華路與中正南路口、中華路與南台街口，以及中華路與中央路口；交通局表示，將會同公路總局第五區工程處滾動檢視交通工程設施改善。

針對騎樓整平及暢通計畫部分，工務局表示，騎樓整平計畫在110年度營建署已核定預定辦理路段，包含中西區、東區、南區5條路段。此外，騎樓暢通鼓勵37區公所主動協同里長地方人士提出協調推動參與競賽，目前已完成139公里，110年度騎樓通暢計畫以新路段串聯舊路段，指定中西區民權至永福路、中正路；東區崇學、崇明、崇學至中華東路、中華東路至崇明路；南區永華路一段；北區成功、公園路等9路段參與競賽，共4.8公里。

永康區中華路段因騎樓不通或被汽機車占用，導致學生必須走上機慢車道險象環生。（林易瑩提供）

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