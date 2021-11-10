為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投縣府推「2歲幼幼專班」 盼改善少子化

    南投縣政府教育處長陸正威（右）關心小朋友上課情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣政府教育處長陸正威（右）關心小朋友上課情形。（記者謝介裕攝）

    2021/11/10 12:38

    〔記者謝介裕／南投報導〕家中有學齡前子女的爸媽有福了！南投縣政府推動公立幼兒園增班設園工作，在今年度增加了165個名額後，更將打鐵趁熱於明年規劃設立「2歲幼幼專班」，滿足2至3歲未足齡幼兒就學需求，預計在南投、草屯、埔里、竹山等4鄉鎮市開設11班，每班招收學生名額上限為16人，至於會選擇哪幾所國小開設幼幼專班，則有待進一步研議，但縣府強調，明年8月招生前，一定會對外公布開設幼幼專班的學校名單，以供家長帶著子女報名。

    因應疫情關係，南投縣公私立幼兒園園長會議首次以線上視訊模式辦理，除縣內公私立幼兒園約190位園長參與以外，包括教育處、警察局、原民局、稅務局等縣府相關單位，也就幼兒園環境設備之維護管理、兒少保護及流行病防治等幼兒相關政策進行宣導及交換意見。

    南投縣政府秘書長洪瑞智指出，為改善少子化，鼓勵民眾「增產報國」，縣府遂積極推動準公共幼兒園政策，今年加入此行列的學校計有56所，受益的學生人數達7715名之多。

    除此，縣府自今年8月起將全縣幼兒園收費再調降1000元後，目前就讀國小附設幼兒園及未來開設的幼幼專班，每月須繳交的月費僅剩1000元左右；一般公立幼兒園約1500元、非營利幼兒園約2500元、準公共幼兒園月費約3500元，同時就讀一般私立幼兒園部分，縣府每月補助家長的育兒津貼，也同樣從今年8月起，由每月2500元調升1000元，變成可領3500元後，也大大減輕家長負擔，令人備感窩心。

    洪瑞智進一步表示，縣長林明溱平日對於幼兒教育方面相當重視，不論是幼兒園的設立數量或教師的服務品質，也都極力推廣與要求，並期盼透過「持續推動平價教保」、「就學費用再降低」及「育兒津貼再加碼」等作法，進一步減輕家庭育兒負擔，讓年輕爸媽更有感，也更有勇氣生兒育女，進而達到改善少化子、人口負成長的目的。

    南投縣政府秘書長洪瑞智（右）及教育處長陸正威（左）透過視訊召開線上幼兒園園長會議。（記者謝介裕攝）

    南投縣政府秘書長洪瑞智（右）及教育處長陸正威（左）透過視訊召開線上幼兒園園長會議。（記者謝介裕攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    開學日應景！80年前珍貴老照片 重現幼兒園萌童拔河
    2021/09/02 01:00

    開學日應景！80年前珍貴老照片 重現幼兒園萌童拔河
    好消息！基隆公立及非營利幼兒園增561名額 5月1、2日登記
    2021/04/13 14:11

    好消息！基隆公立及非營利幼兒園增561名額 5月1、2日登記

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    桃園市公立、非營利幼兒園今起報名 10日下午公布結果
    2021/04/06 15:20

    桃園市公立、非營利幼兒園今起報名 10日下午公布結果
    高市兒童節送大禮 公共化幼兒園增百班
    2021/04/02 15:46

    高市兒童節送大禮 公共化幼兒園增百班

    雙11最強回饋力度 100%現金回饋！
    雙薪父母好消息！基隆市公立幼兒園 全面開辦寒假全日班
    2021/01/18 15:49

    雙薪父母好消息！基隆市公立幼兒園 全面開辦寒假全日班
    明年起 育兒津貼分4年增至5000元／公幼3年後可達3000班、2歲專班也將增達800百班
    2020/09/30 05:30

    明年起 育兒津貼分4年增至5000元／公幼3年後可達3000班、2歲專班也將增達800…
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播