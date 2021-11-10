南投縣府推「2歲幼幼專班」 盼改善少子化

南投縣政府教育處長陸正威（右）關心小朋友上課情形。（記者謝介裕攝）

2021/11/10 12:38

〔記者謝介裕／南投報導〕家中有學齡前子女的爸媽有福了！南投縣政府推動公立幼兒園增班設園工作，在今年度增加了165個名額後，更將打鐵趁熱於明年規劃設立「2歲幼幼專班」，滿足2至3歲未足齡幼兒就學需求，預計在南投、草屯、埔里、竹山等4鄉鎮市開設11班，每班招收學生名額上限為16人，至於會選擇哪幾所國小開設幼幼專班，則有待進一步研議，但縣府強調，明年8月招生前，一定會對外公布開設幼幼專班的學校名單，以供家長帶著子女報名。

因應疫情關係，南投縣公私立幼兒園園長會議首次以線上視訊模式辦理，除縣內公私立幼兒園約190位園長參與以外，包括教育處、警察局、原民局、稅務局等縣府相關單位，也就幼兒園環境設備之維護管理、兒少保護及流行病防治等幼兒相關政策進行宣導及交換意見。

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南投縣政府秘書長洪瑞智指出，為改善少子化，鼓勵民眾「增產報國」，縣府遂積極推動準公共幼兒園政策，今年加入此行列的學校計有56所，受益的學生人數達7715名之多。

除此，縣府自今年8月起將全縣幼兒園收費再調降1000元後，目前就讀國小附設幼兒園及未來開設的幼幼專班，每月須繳交的月費僅剩1000元左右；一般公立幼兒園約1500元、非營利幼兒園約2500元、準公共幼兒園月費約3500元，同時就讀一般私立幼兒園部分，縣府每月補助家長的育兒津貼，也同樣從今年8月起，由每月2500元調升1000元，變成可領3500元後，也大大減輕家長負擔，令人備感窩心。

洪瑞智進一步表示，縣長林明溱平日對於幼兒教育方面相當重視，不論是幼兒園的設立數量或教師的服務品質，也都極力推廣與要求，並期盼透過「持續推動平價教保」、「就學費用再降低」及「育兒津貼再加碼」等作法，進一步減輕家庭育兒負擔，讓年輕爸媽更有感，也更有勇氣生兒育女，進而達到改善少化子、人口負成長的目的。

南投縣政府秘書長洪瑞智（右）及教育處長陸正威（左）透過視訊召開線上幼兒園園長會議。（記者謝介裕攝）

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